Múltiples allanamientos en Las Parejas dejan tres detenidos

Las Rosas DigitalOpinión09 de diciembre de 2025
Por Mónica Ortolani - La falta de planificación en la sucesión agropecuaria pone en riesgo la continuidad del negocio y la armonía familiar. La clave es conversar hoy. Profesionalización de la gestión y roles claros evitan conflictos.
Las Rosas DigitalOpinión12 de diciembre de 2025
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Mirando los precios ante las novedades de esta semana (baja de retenciones), para avanzar en las decisiones comerciales
Las Rosas DigitalProvinciales11 de diciembre de 2025
Encabezado por Michlig y Verdecchia, el acto destacó el compromiso social del titular de Renacer Regional FM. D’Abarno reivindicó el valor de comunicar en las pequeñas comunidades y dar voz a los protagonistas locales.
Las Rosas DigitalCultura12 de diciembre de 2025
por Isidoros Karderinis, desde Atenas - Nacido en Quíos en 1925, Mikis Theodorakis es la figura más importante de la cultura y música griega moderna. Su vasta obra y prestigio internacional así lo consagran.