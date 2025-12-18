Múltiples allanamientos en Las Parejas dejan tres detenidos

Operativo policial en Las Parejas

Personal de la UR III realizó seis allanamientos simultáneos en la ciudad de Las Parejas, resultando en la detención de tres hombres y el secuestro de armas y estupefacientes. La medida judicial fue ordenada por el Dr. Campos Alvaro, Juez de la IPP del Distrito Judicial Nº 6 de Cañada de Gómez, en el marco de una causa caratulada como infracción a la Ley de Espectáculos Deportivos, daños y lesiones leves culposas.

Orígen de la denuncia

Resultados y elementos secuestrados

Los procedimientos, supervisados por la jefatura de la unidad, se llevaron a cabo en fincas ubicadas en Pasaje 21, calle 4, calle 27, calle 7, calle 31 y calle 9. Según el informe oficial, el resultado fue positivo en todos los domicilios. Se logró el secuestro de una escopeta calibre 12, cartuchos de calibres 22 y 38, además de material estupefaciente de interés para la causa que lidera el fiscal Dr. Miatello Franco.

Los detenidos fueron identificados como G.A.B. (28 años), M.A.S. (34 años) y A.I.D. (33 años), quienes quedaron a disposición de la justicia.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)