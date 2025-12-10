Operativo fiscalización de contaminación acústica en Las Rosas: retienen moto

Las Rosas: mujer detenida por intentar ingresar marihuana a la Alcaidia
Una requisa en la Jefatura de Las Rosas detectó una sustancia vegetal similar a marihuana oculta en un paquete de yerba destinado a un detenido.
Durante un operativo de fiscalización de contaminación acústica llevado a cabo en la intersección de las calles San Martín y Sarmiento, en la ciudad de Las Rosas, personal del Comando Radioeléctrico detectó a un grupo de personas circulando en motocicletas con escape libre.
Al notar la presencia policial, uno de los conductores realizó una maniobra que provocó el derrape del vehículo y el corte de su cadena de transmisión. De inmediato, se convocó a inspectores de tránsito municipal, quienes procedieron a la retención de la motocicleta Honda Titan. El rodado no poseía dominio visible y contaba con un escape modificado prohibido.
En la ciudad de Las Parejas, efectivos de la Unidad Regional III prestaron colaboración al personal de Tránsito municipal en un procedimiento de control vehicular. La intervención culminó con el secuestro de un ciclomotor que circulaba con un sistema de escape ruidoso, infringiendo las normativas de convivencia urbana.
Como parte del protocolo, las autoridades realizaron la consulta correspondiente al sistema 911 para verificar el estado legal del vehículo. El informe arrojó resultados negativos en cuanto a pedidos de secuestro o prohibición para circular, confirmando que la medida se debió exclusivamente a la infracción por contaminación sonora.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
