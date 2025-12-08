Dr. Diego Corchuelo asumió la dirección del SAMCo Las Rosas

Javier Meyer: “Una buena administración saca el Estado adelante”
El intendente detalló avances en pavimento, cloacas y seguridad. Valoró el ordenamiento y la ejecución de proyectos en Las Rosas.
El neurólogo local sucede a la Dra. Pigini en el cargo, enfocando su gestión en la consecución de recursos para la comunidad y las necesidades de salud mental.Locales08 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
El Dr. Diego Corchuelo ha asumido formalmente el cargo de Director del SAMCo (Servicio de Atención Médica para la Comunidad) de Las Rosas, según se anunció el 4 de diciembre de 2025.
El Dr. Corchuelo aceptó la nueva función, indicando que venía colaborando activamente con la comisión y la ahora exdirectora. "Yo venía trabajando con la doctora Pigini y la verdad que veníamos trabajando muy bien," afirmó el nuevo director, explicando que el traspaso se debe a diversas cuestiones, incluyendo su posición provincial.
El nuevo director planea enfocarse en la gestión de necesidades del SAMCo para "brindarle lo mejor a la comunidad" de Las Rosas. Aunque reconoció que el rol es más administrativo, aseguró que intentará mantener contacto con los pacientes, pues es algo que le "gusta."
Una de las áreas clave para el Dr. Corchuelo, dada su especialización, es la salud mental. Su principal objetivo de gestión es concretar los pedidos pendientes, especialmente la obtención de los cargos que faltan y la generación de espacios para la incorporación de otros profesionales.
El director expresó: "Quisiera de que esas cosas que están pendientes se den," buscando impulsar esas necesidades junto a la comisión directiva.
Un acuerdo interinstitucional permitirá que chicos de 5 a 8 años asistan a los clubes de Las Rosas con todo pago, promoviendo la inclusión .
El municipio cierra el año con reservas cercanas a los 3400 millones de pesos. El intendente Meyer anunció alivio fiscal y la continuidad de la pavimentación en calle Salta y Moreno.
Por iniciativa del edil Marcos Di Santo, el Concejo declaró de Interés la Copa "Leo Ponzio". El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca el aporte del torneo organizado por el Club A. Williams Kemmis al deporte infantil y la integración regional.
El intendente rosense detalló además avances en pavimento y luces. Confirmó 3.400 millones en caja y cuestionó duramente el rol del Estado ante el feriado optativo.
El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.
Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Mercado de Granos. por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Para ayudar a mirar con más agudeza las oportunidades de precio, y no quedarnos en miradas sesgadas por la historia reciente.
Plan bandera: Pullaro y Monteoliva coordinan el trabajo de seguridad en Rosario
Por Mónica Ortolani - La falta de planificación en la sucesión agropecuaria pone en riesgo la continuidad del negocio y la armonía familiar. La clave es conversar hoy. Profesionalización de la gestión y roles claros evitan conflictos.