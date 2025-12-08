Dr. Diego Corchuelo asumió la dirección del SAMCo Las Rosas

El Dr. Diego Corchuelo ha asumido formalmente el cargo de Director del SAMCo (Servicio de Atención Médica para la Comunidad) de Las Rosas, según se anunció el 4 de diciembre de 2025.

El Dr. Corchuelo aceptó la nueva función, indicando que venía colaborando activamente con la comisión y la ahora exdirectora. "Yo venía trabajando con la doctora Pigini y la verdad que veníamos trabajando muy bien," afirmó el nuevo director, explicando que el traspaso se debe a diversas cuestiones, incluyendo su posición provincial.

Prioridades de la gestión

El nuevo director planea enfocarse en la gestión de necesidades del SAMCo para "brindarle lo mejor a la comunidad" de Las Rosas. Aunque reconoció que el rol es más administrativo, aseguró que intentará mantener contacto con los pacientes, pues es algo que le "gusta."

Una de las áreas clave para el Dr. Corchuelo, dada su especialización, es la salud mental. Su principal objetivo de gestión es concretar los pedidos pendientes, especialmente la obtención de los cargos que faltan y la generación de espacios para la incorporación de otros profesionales.

El director expresó: "Quisiera de que esas cosas que están pendientes se den," buscando impulsar esas necesidades junto a la comisión directiva.