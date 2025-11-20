Las Rosas: Nueva jornada de castración

Un servicio descentralizado

En el día de hoy se llevó a cabo una nueva jornada de castración en la Casa de la Cultura de la ciudad de Las Rosas, Santa Fe. Esta acción se enmarca dentro del Programa de Control Animal, una iniciativa que busca descentralizar las prestaciones veterinarias para que cada vecino pueda acceder de forma más cómoda y cercana a su domicilio.

Salud pública y bienestar

El objetivo principal de estos operativos es prevenir enfermedades zoonóticas y promover la tenencia responsable de mascotas. La esterilización quirúrgica se presenta como el método más ético y eficiente para el control poblacional de perros y gatos, alineándose con las normativas locales y provinciales que priorizan el bienestar animal y la salud comunitaria.

Organización y requisitos

Desde la organización destacaron la importancia del compromiso ciudadano para el éxito de la jornada. "Recordamos a la comunidad que, al solicitar un turno, es fundamental asistir en el día y horario asignado para asegurar una mejor organización y aprovechar al máximo los recursos disponibles", señalaron las autoridades a cargo.