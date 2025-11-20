Las Rosas: Nueva jornada de castración

Emotivo encuentro: un camionero sorprendió a Santino con un regalo especial
Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.
El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.Locales20 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
En el día de hoy se llevó a cabo una nueva jornada de castración en la Casa de la Cultura de la ciudad de Las Rosas, Santa Fe. Esta acción se enmarca dentro del Programa de Control Animal, una iniciativa que busca descentralizar las prestaciones veterinarias para que cada vecino pueda acceder de forma más cómoda y cercana a su domicilio.
El objetivo principal de estos operativos es prevenir enfermedades zoonóticas y promover la tenencia responsable de mascotas. La esterilización quirúrgica se presenta como el método más ético y eficiente para el control poblacional de perros y gatos, alineándose con las normativas locales y provinciales que priorizan el bienestar animal y la salud comunitaria.
Desde la organización destacaron la importancia del compromiso ciudadano para el éxito de la jornada. "Recordamos a la comunidad que, al solicitar un turno, es fundamental asistir en el día y horario asignado para asegurar una mejor organización y aprovechar al máximo los recursos disponibles", señalaron las autoridades a cargo.
Se recomienda a los vecinos mantenerse informados sobre futuras convocatorias para continuar garantizando el cuidado de sus animales de compañía.
Meyer anunció inversión inmobiliaria clave para el Complejo Ambiental, avances en infraestructura, luminarias y expansión del pavimento, y el compromiso con gestión eficiente de residuos en la ciudad.
El concejal de Las Rosas repasó iniciativas como el chip para perros, la declaración de interés sobre los Derechos del Niño y la renovación del "Comité de Cuenca Arroyo de las Turbias", además de anticipar novedades del hospital local.
La Municipalidad de Las Rosas realizó una nueva entrega de aportes a diversas instituciones locales por un total de $7.289.821, además de desembolsos del FAE.
Gustavo Invernizzi, del espacio Unidad Rosense (oficialismo), confirmó que asumirá la presidencia del Concejo Municipal de Las Rosas por el período de un año, luego de una decisión mayoritaria asentada en un acta compromiso el pasado lunes.
El Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, inició la capacitación en Inteligencia Artificial para todas las instituciones educativas de la ciudad, acercando nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos.
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional confirmó tras la intensa lluvia matinal. Se prevén días seminublados y probables chaparrones aislados desde el jueves.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Hacer el balance del 2025 en función del rendimiento de nuestras liquidaciones. Para avanzar en la toma de decisiones considerando la evolución de la macroeconomía local.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.