Las Rosas: Nueva jornada de castración

El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.

Locales20 de noviembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
castraciones

Un servicio descentralizado

En el día de hoy se llevó a cabo una nueva jornada de castración en la Casa de la Cultura de la ciudad de Las Rosas, Santa Fe. Esta acción se enmarca dentro del Programa de Control Animal, una iniciativa que busca descentralizar las prestaciones veterinarias para que cada vecino pueda acceder de forma más cómoda y cercana a su domicilio.

Salud pública y bienestar

 El objetivo principal de estos operativos es prevenir enfermedades zoonóticas y promover la tenencia responsable de mascotas. La esterilización quirúrgica se presenta como el método más ético y eficiente para el control poblacional de perros y gatos, alineándose con las normativas locales y provinciales que priorizan el bienestar animal y la salud comunitaria.

Organización y requisitos

 Desde la organización destacaron la importancia del compromiso ciudadano para el éxito de la jornada. "Recordamos a la comunidad que, al solicitar un turno, es fundamental asistir en el día y horario asignado para asegurar una mejor organización y aprovechar al máximo los recursos disponibles", señalaron las autoridades a cargo.

Se recomienda a los vecinos mantenerse informados sobre futuras convocatorias para continuar garantizando el cuidado de sus animales de compañía.

Te puede interesar
Gemini_Generated_Image_tc6zf7tc6zf7tc6z

Invernizzi Presidirá el Concejo de Las Rosas

Las Rosas Digital
Locales06 de noviembre de 2025

Gustavo Invernizzi, del espacio Unidad Rosense (oficialismo), confirmó que asumirá la presidencia del Concejo Municipal de Las Rosas por el período de un año, luego de una decisión mayoritaria asentada en un acta compromiso el pasado lunes.

Gemini_Generated_Image_taye45taye45taye

Inteligencia Artificial llega a escuelas de Las Rosas

Las Rosas Digital
Locales05 de noviembre de 2025

El Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, inició la capacitación en Inteligencia Artificial para todas las instituciones educativas de la ciudad, acercando nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos.

Lo más visto
0001_Imagen_de_referencia-19-11-2_25

El rendimiento de las liquidaciones

Las Rosas Digital
Opinión20 de noviembre de 2025

Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Hacer el balance del 2025 en función del rendimiento de nuestras liquidaciones. Para avanzar en la toma de decisiones considerando la evolución de la macroeconomía local.

Boletín de noticias