El Centro Cívico de Las Rosas comenzó a operar y centralizará seis servicios provinciales

Cayeron 33.5 mm en Las Rosas: bendiciones para el campo
Las precipitaciones registradas entre el domingo y el lunes trajeron un marcado descenso de temperatura y favorecen los cultivos de maíz en la región.
El senador Verdecchia subrayó la importancia del nuevo espacio que reunirá a seis organismos que antes funcionaban en oficinas dispersas y en malas condiciones. Es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano.Locales16 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
El nuevo Centro Cívico de Las Rosas ya se encuentra en marcha: un espacio que integrará seis servicios provinciales y mejorará la atención a vecinos de toda la región. El proyecto fue impulsado de manera conjunta por el senador Pablo Verdecchia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
El proceso de mudanza avanza a buen ritmo: el Registro Civil ya está operativo, mientras que API, Ley 5110 y la Defensoría del Pueblo ya se encuentran mudados y en etapa final de instalación. En los próximos días se sumarán la Inspectoría del Ministerio de Trabajo e IAPOS. Todas las dependencias estarán funcionando con prontitud.
En el edificio funcionarán el Registro Civil, la API, la Inspectoría del Ministerio de Trabajo, IAPOS, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Pensiones Ley 5110, organismos que hasta hoy operaban en oficinas alquiladas y dispersas. La iniciativa permitirá reducir un 65% los costos y ofrecer una atención más ordenada y accesible.
“El objetivo desde el primer día fue ordenar, recuperar servicios y darle dignidad a la atención que recibe cada vecino”, expresó el senador Verdecchia. “Durante años estas dependencias funcionaron en lugares alquilados, dispersos y en malas condiciones. Hoy estamos cambiando eso por un espacio moderno, accesible y pensado para las personas” dijo el Senador Verdecchia.
El nuevo Centro Cívico es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano y representa un beneficio directo no solo para Las Rosas sino también para toda la región, que contará con un Estado más eficiente y cercano.
El legislador también destacó el impacto regional: “Este Centro Cívico no es solo para Las Rosas. Es para toda la zona. Queremos que cada familia pueda resolver sus trámites de la mejor manera con la respuesta de un Estado que esté a la altura”.
El municipio concreta pavimentación y obras en escuelas, ejecuta una limpieza compleja en cisternas sin cortar el servicio y solicita colaboración a vecinos para sostener el arbolado.
Los ediles electos juraron en un acto frente al Palacio Municipal y se reconoció la labor de los funcionarios salientes. El intendente Javier Meyer participó del evento.
El neurólogo local sucede a la Dra. Pigini en el cargo, enfocando su gestión en la consecución de recursos para la comunidad y las necesidades de salud mental.
El intendente detalló avances en pavimento, cloacas y seguridad. Valoró el ordenamiento y la ejecución de proyectos en Las Rosas.
Un acuerdo interinstitucional permitirá que chicos de 5 a 8 años asistan a los clubes de Las Rosas con todo pago, promoviendo la inclusión .
El municipio cierra el año con reservas cercanas a los 3400 millones de pesos. El intendente Meyer anunció alivio fiscal y la continuidad de la pavimentación en calle Salta y Moreno.
La PDI lo detuvo en la autopista Rosario-Córdoba cuando intentaba huir en un remís hacia la provincia de Córdoba
"Cremería" se impuso 3 a 0 en la 2a. final del Clausura de la Liga Cañadense. Ante una multitud logró su título n° 16 con un global de 3 a 1.
Hubo procedimientos en todas las estaciones de servicio y arrestaron al titular de "Los Pumas". Interviene Asuntos Internos.
Caen dos delincuentes de alto perfil buscados. Fuerzas provinciales capturaron a Luis Palavecino y a alias “Cheche”. Los operativos se realizaron en el departamento San Lorenzo y Cañada de Gómez.