El Centro Cívico de Las Rosas comenzó a operar y centralizará seis servicios provinciales

El nuevo Centro Cívico de Las Rosas ya se encuentra en marcha: un espacio que integrará seis servicios provinciales y mejorará la atención a vecinos de toda la región. El proyecto fue impulsado de manera conjunta por el senador Pablo Verdecchia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo.

El proceso de mudanza avanza a buen ritmo: el Registro Civil ya está operativo, mientras que API, Ley 5110 y la Defensoría del Pueblo ya se encuentran mudados y en etapa final de instalación. En los próximos días se sumarán la Inspectoría del Ministerio de Trabajo e IAPOS. Todas las dependencias estarán funcionando con prontitud.

En el edificio funcionarán el Registro Civil, la API, la Inspectoría del Ministerio de Trabajo, IAPOS, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Pensiones Ley 5110, organismos que hasta hoy operaban en oficinas alquiladas y dispersas. La iniciativa permitirá reducir un 65% los costos y ofrecer una atención más ordenada y accesible.

“El objetivo desde el primer día fue ordenar, recuperar servicios y darle dignidad a la atención que recibe cada vecino”, expresó el senador Verdecchia. “Durante años estas dependencias funcionaron en lugares alquilados, dispersos y en malas condiciones. Hoy estamos cambiando eso por un espacio moderno, accesible y pensado para las personas” dijo el Senador Verdecchia.

El nuevo Centro Cívico es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano y representa un beneficio directo no solo para Las Rosas sino también para toda la región, que contará con un Estado más eficiente y cercano.

El legislador también destacó el impacto regional: “Este Centro Cívico no es solo para Las Rosas. Es para toda la zona. Queremos que cada familia pueda resolver sus trámites de la mejor manera con la respuesta de un Estado que esté a la altura”.