Asumieron sus bancas en Las Rosas los nuevos concejales con mandato 2025-2029

Renovación de concejales legislativos

En la tarde de ayer, el escenario político local vivió una jornada significativa frente al Palacio Municipal, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de asunción de los nuevos concejales. El evento, marcado por la institucionalidad democrática, fue el punto de partida para la nueva conformación del cuerpo legislativo de la ciudad.

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Invernizzi, fue el encargado de tomar juramento a los ediles entrantes. Así, Pedro Mendoza, Daiana Ramírez y Juan Franco Pietracupa formalizaron su ingreso al recinto. Cabe destacar que Pietracupa renueva su banca, reafirmando su compromiso con la gestión legislativa local.

Despedida y reconocimientos

Durante la jornada también hubo espacio para el reconocimiento a quienes finalizaron su mandato. Se despidió formalmente a los concejales salientes Néstor Aquino, quien supo ejercer como Presidente del Concejo, y Martín Blanco. Ambos recibieron menciones especiales por su labor y los años de servicio dedicados a la comunidad.

Del acto participaron el Intendente Javier Meyer, quien acompañó la transición, junto a otros miembros del Concejo Deliberante, integrantes del gabinete municipal, autoridades locales, familiares y vecinos que se acercaron a presenciar la ceremonia.