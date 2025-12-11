Asumieron sus bancas en Las Rosas los nuevos concejales con mandato 2025-2029

Dr. Diego Corchuelo asumió la dirección del SAMCo Las Rosas
El neurólogo local sucede a la Dra. Pigini en el cargo, enfocando su gestión en la consecución de recursos para la comunidad y las necesidades de salud mental.
Los ediles electos juraron en un acto frente al Palacio Municipal y se reconoció la labor de los funcionarios salientes. El intendente Javier Meyer participó del evento.Locales11 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
En la tarde de ayer, el escenario político local vivió una jornada significativa frente al Palacio Municipal, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de asunción de los nuevos concejales. El evento, marcado por la institucionalidad democrática, fue el punto de partida para la nueva conformación del cuerpo legislativo de la ciudad.
El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Invernizzi, fue el encargado de tomar juramento a los ediles entrantes. Así, Pedro Mendoza, Daiana Ramírez y Juan Franco Pietracupa formalizaron su ingreso al recinto. Cabe destacar que Pietracupa renueva su banca, reafirmando su compromiso con la gestión legislativa local.
Durante la jornada también hubo espacio para el reconocimiento a quienes finalizaron su mandato. Se despidió formalmente a los concejales salientes Néstor Aquino, quien supo ejercer como Presidente del Concejo, y Martín Blanco. Ambos recibieron menciones especiales por su labor y los años de servicio dedicados a la comunidad.
Del acto participaron el Intendente Javier Meyer, quien acompañó la transición, junto a otros miembros del Concejo Deliberante, integrantes del gabinete municipal, autoridades locales, familiares y vecinos que se acercaron a presenciar la ceremonia.
El neurólogo local sucede a la Dra. Pigini en el cargo, enfocando su gestión en la consecución de recursos para la comunidad y las necesidades de salud mental.
El intendente detalló avances en pavimento, cloacas y seguridad. Valoró el ordenamiento y la ejecución de proyectos en Las Rosas.
Un acuerdo interinstitucional permitirá que chicos de 5 a 8 años asistan a los clubes de Las Rosas con todo pago, promoviendo la inclusión .
El municipio cierra el año con reservas cercanas a los 3400 millones de pesos. El intendente Meyer anunció alivio fiscal y la continuidad de la pavimentación en calle Salta y Moreno.
Por iniciativa del edil Marcos Di Santo, el Concejo declaró de Interés la Copa "Leo Ponzio". El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca el aporte del torneo organizado por el Club A. Williams Kemmis al deporte infantil y la integración regional.
El intendente rosense detalló además avances en pavimento y luces. Confirmó 3.400 millones en caja y cuestionó duramente el rol del Estado ante el feriado optativo.
El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.
En Las Rosas tras un robo en la empresa, la policía persiguió a los ladrones y recuperó un vehículo utilizado en una seguidilla de hechos.
Los procedimientos abarcaron Las Rosas, Las Parejas y Armstrong. Se puso el foco en los escapes libres y la alcoholemia al volante.
Una requisa en la Jefatura de Las Rosas detectó una sustancia vegetal similar a marihuana oculta en un paquete de yerba destinado a un detenido.
El conductor derrapó y rompió la cadena del vehículo al ser avistado por la policía. Personal de tránsito municipal concretó el secuestro del rodado. También se efectuaron controles en Las Parejas