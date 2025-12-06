Javier Meyer: “Una buena administración saca el Estado adelante”

En la mañana del viernes, el intendente de la ciudad de Las Rosas, Javier Meyer, visitó los estudios de Renacer Regional Multimedios para brindar un informe detallado sobre la gestión municipal. Durante la entrevista, el mandatario local dejó una definición clara que marca el pulso de su gobierno: “una buena administración es sacar el Estado adelante”, refiriéndose a la capacidad del municipio para ejecutar obras con recursos propios y mantener el orden económico.

Avances en infraestructura vial

Meyer puso especial énfasis en el plan de pavimentación que transforma la conectividad urbana. Confirmó que los equipos municipales están culminando los trabajos de hormigonado sobre la calle Salta, una arteria clave para el tránsito local. Simultáneamente, anunció el inicio de una nueva etapa de obras en la calle Moreno. Estas intervenciones forman parte de un cronograma diseñado para cerrar circuitos viales y mejorar la calidad de vida de los frentistas, eliminando calles de tierra y optimizando el drenaje urbano.

Saneamiento y salud pública

Otro punto central de la charla fue la inversión en infraestructura sanitaria, a menudo menos visible pero vital para la comunidad. El intendente detalló que se están ejecutando intervenciones profundas en los piletones de líquidos cloacales, situados en el sector conocido como el Bajo del Tiro Federal. “Es una obra clave para mejorar el funcionamiento del sistema y optimizar el servicio”, aseguró Meyer. Estas tareas de mantenimiento aseguran la sostenibilidad ambiental y previenen colapsos en la red cloacal de la ciudad.

Compromiso con la seguridad

Aunque la seguridad es potestad provincial, Meyer destacó la participación activa del municipio en la coordinación con las fuerzas de seguridad. Esta semana, el intendente estuvo presente en la entrega de un nuevo móvil policial destinado a la Unidad Regional III del Departamento Belgrano. Esta incorporación busca dotar de mejores herramientas a la policía para las tareas de patrullaje y prevención en la región.

Un modelo de gestión eficiente

Para cerrar, Meyer reiteró que estos frentes de obra —pavimento, cloacas y seguridad— no son hechos aislados, sino el resultado de un trabajo sostenido de administración austera y eficiente. Según el intendente, el ordenamiento de las cuentas públicas es lo que permite que los impuestos de los vecinos de Las Rosas vuelvan en forma de infraestructura y servicios concretos.

