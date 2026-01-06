Arte y pampa húmeda integran un mural en Las Rosas

Avanzan obras de bacheo en calles de Las Rosas
En un encuentro marcado por la sincronía creativa, las artistas rosenses Emily Sundt y Marcia Vitali han iniciado la creación de un mural de grandes dimensiones en la ciudad de Las Rosas. Este proyecto busca transformar los tapiales urbanos en lienzos que narren la identidad productiva y natural de la región, una iniciativa que surge de la necesidad de ver reflejada la belleza de la llanura santafesina en el arte público.
La idea germinó de manera individual en ambas artistas antes de converger en este muro. Marcia, impulsada por sus viajes y la observación de murales en otras latitudes, sintió el deseo de retratar la pampa húmeda, un paisaje que, según sus palabras, no siempre se encuentra jerarquizado en las expresiones artísticas locales. Por su parte, Emily trabajaba en bocetos centrados en la fauna y flora nativa.
"Nos encontramos, empezamos a hablar de las ideas de cómo fusionar su idea con la mía", explicaron las protagonistas. El resultado es una composición que integra las cosechas, los cereales —eje del desarrollo económico local— con las aves autóctonas y las plantas medicinales que habitan los márgenes de los campos.
El trabajo se está ejecutando sobre un tapial ubicado en la céntrica esquina de San Martín y Sarmiento, utilizando látex para exteriores, el tipo de pintura convencional empleado en fachadas, lo que garantiza una buena adherencia. Para enfrentar las inclemencias del tiempo y el desgaste por la radiación UV, las artistas aplicarán una laca protectora final que preservará los colores de la obra.
El proceso demanda un esfuerzo físico y logístico importante. Las artistas realizan su labor durante las primeras horas de la mañana para evitar las altas temperaturas, estimando que la obra estará concluida en un periodo de una a dos semanas. El ritmo de trabajo está supeditado a las condiciones ambientales de la temporada.
Más allá de la estética, el mural propone una reflexión sobre el rico suelo de Las Rosas, y la obra incluye además representaciones de plantas con propiedades medicinales como la manzanilla, la quinoa y la Santa Lucía. Esta última es una especie herbácea muy común en la zona, valorada tradicionalmente por sus usos terapéuticos.
La composición también aborda la dualidad del modelo productivo regional. Aunque las artistas reconocen la importancia de ser el "granero del mundo" y el valor de las herramientas tecnológicas para la producción de alimentos, su obra busca reivindicar lo natural y lo autóctono. Según manifestaron, el objetivo es que la comunidad valore el entorno más allá de la simple llanura, reconociendo la riqueza de su biodiversidad.
Con este proyecto, Sundt y Vitali esperan incentivar a otros ciudadanos a confiar en sus proyectos creativos. "Esto es para que cualquier persona que tenga una idea o un proyecto que tenga que ver con el arte, confíe que se puede lograr", concluyeron, con la esperanza de que este sea solo el primero de muchos muros pintados en la ciudad.
