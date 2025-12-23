Falta de mantenimiento en Ruta 178: motociclista herido tras perder el control y derrapar

Detalles del siniestro vial

Un joven que circulaba en una motocicleta Honda Tornado protagonizó un accidente este martes en la zona de la ruta cercana al cementerio, específicamente frente a la planta de Tedechi. El motociclista, que se desplazaba desde el sector conocido como "la bota" en dirección hacia el oeste, perdió la estabilidad del vehículo al encontrarse con un desnivel pronunciado en el pavimento.

Según el testimonio de los presentes, el incidente fue provocado por un fresado en la ruta que, pese a haber sido realizado recientemente, no fue reparado ni señalizado adecuadamente. "Agarró uno de esos desniveles de la ruta... le sacó la moto de las manos y cayó sobre el asfalto", describió un testigo de los hechos. Tras la caída, el conductor derrapó varios metros hasta terminar en la zona de la banquina interna.

Asistencia médica y estado de salud

Como consecuencia del impacto y el posterior arrastre, el joven sufrió heridas de consideración. "Por lo que decían, aparentemente tenía un brazo fracturado", indicaron personas presentes en el lugar del accidente.

Minutos después del siniestro, personal de Bomberos Voluntarios y una unidad sanitaria de emergencias arribaron al sitio para brindar las primeras curaciones. El herido fue inmovilizado y trasladado de urgencia al hospital local para una evaluación médica completa y el tratamiento de sus lesiones.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)