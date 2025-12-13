Las Rosas: obras públicas, mantenimiento en servicio de agua potable y cuidado del arbolado

En su informe semanal, el intendente de Las Rosas, comunicó sobre una semana de intensa actividad en la gestión municipal, abarcando desde la concreción de infraestructura vial y educativa hasta el mantenimiento de servicios importantes como el agua potable y el cuidado de los árboles recién plantados.

Avances en infraestructura y educación

En el ámbito de la obra pública, se confirmó la finalización de la pavimentación en calle Moreno al 1000. En este sector se completó la ejecución de la segunda mano, dejando la arteria totalmente operativa una vez dado el proceso de secado. De manera simultánea, se avanza con la ampliación de la red de gas natural en las calles Güemes e Ituzaingó, llevando este servicio vital a más hogares.

El compromiso con la infraestructura escolar también muestra progresos tangibles. Por un lado, se dio inicio a la segunda etapa de las nuevas veredas en la Escuela N.º 1348 “Dante Alighieri”, sobre calle Lavalle, mejorando la accesibilidad. Por otro, en la Escuela N.º 196 “Ignacio Crespo”, continúa la construcción de un aula nueva, cuyo techado ya ha sido finalizado. Este proyecto se ejecuta en articulación con el programa provincial “1000 Aulas”, destinado a fortalecer la capacidad edilicia educativa.

Limpieza profunda en cisternas

Paralelamente, el municipio desplegó un operativo de limpieza en las cisternas de agua potable. Según explicó "es un mantenimiento periódico que hay que hacer para garantizar la calidad del agua que viene del acueducto". El proceso es complejo: el agua se deposita en estas cisternas, pasa a las bombas de impulsión y de allí sube al tanque central.

Las tareas se realizan en espacios cerrados y requieren el uso de cloro, por lo que el personal trabaja con máscaras y equipos de protección. A pesar de la dificultad, se planificó para no afectar a los usuarios: "El suministro no se corta, se va trabajando con la mitad de las cisternas", aseguró.

Arbolado público urbano

Finalmente, ante las altas temperaturas, emitió un llamado a la colaboración vecinal ya que muchos ejemplares recién plantados se secaron debido a que "el sol está fuertísimo".

El pedido es claro: "El que tiene un árbol nuevo frente a la casa, un balde de agua todos los días". Desde el municipio subrayaron que, si bien una rotura por viento es un accidente aceptable, "no es aceptable que el árbol se seque por falta de agua", apelando a la responsabilidad compartida de cuidar la inversión pública.

Obras públicas provinciales