El Concejo Municipal de Las Rosas declaró de Interés la 2da Edición de la Copa "Leo Ponzio"

Las Rosas: Meyer destaca superávit en el municipio y critica el feriado estatal
El intendente rosense detalló además avances en pavimento y luces. Confirmó 3.400 millones en caja y cuestionó duramente el rol del Estado ante el feriado optativo.
Por iniciativa del edil Marcos Di Santo, el Concejo declaró de Interés la Copa "Leo Ponzio". El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca el aporte del torneo organizado por el Club A. Williams Kemmis al deporte infantil y la integración regional.
En su sesión del pasado 17 de noviembre, el Honorable Concejo Deliberante de Las Rosas otorgó un reconocimiento clave al deporte infantil y regional. A través de un proyecto impulsado por el concejal Marcos Di Santo (bloque Las Rosas Primero), el cuerpo legislativo declaró de Interés Municipal a la Copa "Leo Ponzio", organizada por el Club Atlético Williams Kemmis. La iniciativa logró un fuerte consenso político, siendo aprobada por unanimidad.
La Declaración N° 0580/2025 destaca la magnitud que ha cobrado el evento en su segunda edición, consolidándose como un torneo de referencia en la región. Con el Williams Kemmis como anfitrión principal y subsedes en localidades como El Trébol y Cañada de Gómez, la competencia convoca este año a más de 26 clubes y 400 niños, fomentando la integración deportiva entre múltiples localidades.
En los fundamentos del proyecto presentado por Di Santo, se subraya la importancia del fútbol como herramienta de formación y contención social. "Eventos de esta magnitud contribuyen al fortalecimiento de las instituciones, fomentan la participación de las familias y movilizan la economía de la ciudad", señala el documento aprobado.
Con esta distinción, el Concejo no solo valora el trabajo organizativo del club y las instituciones participantes, sino que ratifica el compromiso del Estado municipal de promover espacios que inculquen valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la amistad en la infancia y adolescencia.
El concejal del PJ (Las Rosas Primero) valoró la infraestructura inaugurada en el club de Las Rosas y resaltó el importante rol social de la institución deportiva.
El concejal Marcos Di Santo (PJ) resaltó la importancia de la reciente inauguración de los vestuarios en el Club Williams Kemmis. Durante su paso por JH Televisión, afirmó que estas obras “brindan mejores condiciones para jugadores y deportistas”. Asimismo, valoró cómo la infraestructura acompaña el crecimiento del club y su función social en Las Rosas.
El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.
Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.
Meyer anunció inversión inmobiliaria clave para el Complejo Ambiental, avances en infraestructura, luminarias y expansión del pavimento, y el compromiso con gestión eficiente de residuos en la ciudad.
El concejal de Las Rosas repasó iniciativas como el chip para perros, la declaración de interés sobre los Derechos del Niño y la renovación del "Comité de Cuenca Arroyo de las Turbias", además de anticipar novedades del hospital local.
La Municipalidad de Las Rosas realizó una nueva entrega de aportes a diversas instituciones locales por un total de $7.289.821, además de desembolsos del FAE.
Gustavo Invernizzi, del espacio Unidad Rosense (oficialismo), confirmó que asumirá la presidencia del Concejo Municipal de Las Rosas por el período de un año, luego de una decisión mayoritaria asentada en un acta compromiso el pasado lunes.
El deportista de Club A. Almafuerte (Las Rosas) tuvo muy buen desempeño en Natal. Clasificó al Mundial de Eslovenia 2026 tras su gran actuación con la delegación argentina de karate.
Incluidas en el proyecto de Ley Tributaria, la propuesta incorpora descuentos para contribuyentes cumplidores, topes de actualización para que no haya incrementos encima de la inflación y medidas de impulso productivo para la industria, el agro, el comercio y los servicios en toda la provincia._
Por Marianela De Emilio - En medio de una cosecha de trigo convulsionada y liquidaciones de soja y maíz que dan lugar a la nueva siembra, giramos el foco al valor agregado. Fundamentos de rentabilidad y reglas claras para el análisis un escalón más que en los quintales por hectárea.
La atleta de Las Rosas recorrió 120 km en modalidad de autosuficiencia. Obtuvo el primer puesto en su categoría y el segundo en la general femenina.