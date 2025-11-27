El Concejo Municipal de Las Rosas declaró de Interés la 2da Edición de la Copa "Leo Ponzio"

Por iniciativa del edil Marcos Di Santo, el Concejo declaró de Interés la Copa "Leo Ponzio". El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca el aporte del torneo organizado por el Club A. Williams Kemmis al deporte infantil y la integración regional.

leo ponzio

En su sesión del pasado 17 de noviembre, el Honorable Concejo Deliberante de Las Rosas otorgó un reconocimiento clave al deporte infantil y regional. A través de un proyecto impulsado por el concejal Marcos Di Santo (bloque Las Rosas Primero), el cuerpo legislativo declaró de Interés Municipal a la Copa "Leo Ponzio", organizada por el Club Atlético Williams Kemmis. La iniciativa logró un fuerte consenso político, siendo aprobada por unanimidad.

La Declaración N° 0580/2025 destaca la magnitud que ha cobrado el evento en su segunda edición, consolidándose como un torneo de referencia en la región. Con el Williams Kemmis como anfitrión principal y subsedes en localidades como El Trébol y Cañada de Gómez, la competencia convoca este año a más de 26 clubes y 400 niños, fomentando la integración deportiva entre múltiples localidades.

En los fundamentos del proyecto presentado por Di Santo, se subraya la importancia del fútbol como herramienta de formación y contención social. "Eventos de esta magnitud contribuyen al fortalecimiento de las instituciones, fomentan la participación de las familias y movilizan la economía de la ciudad", señala el documento aprobado.

Con esta distinción, el Concejo no solo valora el trabajo organizativo del club y las instituciones participantes, sino que ratifica el compromiso del Estado municipal de promover espacios que inculquen valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la amistad en la infancia y adolescencia.

Gemini_Generated_Image_xr5al1xr5al1xr5a

Di Santo destacó los nuevos vestuarios de Williams Kemmis 

El concejal del PJ (Las Rosas Primero) valoró la infraestructura inaugurada en el club de Las Rosas y resaltó el importante rol social de la institución deportiva.

Gemini_Generated_Image_czn5wcczn5wcczn5

Apoyo al crecimiento institucional

El concejal Marcos Di Santo (PJ) resaltó la importancia de la reciente inauguración de los vestuarios en el Club Williams Kemmis. Durante su paso por JH Televisión, afirmó que estas obras “brindan mejores condiciones para jugadores y deportistas”. Asimismo, valoró cómo la infraestructura acompaña el crecimiento del club y su función social en Las Rosas.

