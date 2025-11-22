Las Rosas: Meyer destaca superávit en el municipio y critica el feriado estatal

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, realizó este viernes un exhaustivo balance de gestión en los estudios de Renacer Regional FM. Durante la entrevista, el mandatario local destacó la solidez financiera del municipio, repasó el estado de la obra pública -a veces afectada en su avance por las condiciones climáticas- y lanzó fuertes críticas hacia la administración de los recursos estatales y los feriados optativos.

Obras públicas y factor climático

El inicio de la charla estuvo marcado por el análisis de los trabajos de infraestructura en la ciudad. Meyer explicó que las recientes lluvias han generado retrasos significativos, especialmente en la pavimentación de la calle Salta, en su tramo final hacia la Ruta 178.

"El tiempo nos está jugando malas pasadas", señaló el intendente, aunque aseguró que la continuidad del proyecto está garantizada: "Tenemos mil metros de hormigón comprado en una empresa, la obra se va a ejecutar cuando empiece a acompañar un poco el tema climático". Además, mencionó avances en la iluminación LED sobre calle Tucumán y Lavalle, y la reposición de cloacas en calle Guillermo Benítez, una tarea compleja debido al arbolado antiguo.

Salud animal y medio ambiente

En materia de control poblacional animal, se informó un cambio en la prestación del servicio de castraciones debido a que el anterior veterinario, Pedro Mendoza, asumirá como concejal. El nuevo profesional, proveniente de Casilda, realizó recientemente una campaña con más de 35 intervenciones exitosas. Meyer aprovechó para instar a la tenencia responsable y sugirió endurecer las sanciones para quienes abandonan mascotas.

Respecto al medio ambiente, el mandatario hizo hincapié en la importancia del reciclaje y la separación de residuos, mostrándose contrario a los vertederos a cielo abierto. "La verdadera solución es separar y achicar ese residuo", afirmó. Asimismo, solicitó a los comerciantes que no depositen cartones en los contenedores de residuos generales, sino que los acerquen a las estaciones verdes o "puntos limpios" para evitar desbordes.

Solidez fiscal y presupuesto 2026

Uno de los puntos más fuertes de la declaración fue el estado de las cuentas municipales. Meyer confirmó que Las Rosas cierra la semana con "3.400 millones de pesos en caja y cero deuda". Esta liquidez permite al municipio preparar las cajas navideñas para fin de año y trabajar en el presupuesto para 2026, manteniendo una política de reducción impositiva, como la baja del DREI.

Críticas a la política y al feriado estatal

El intendente no escatimó críticas hacia la gestión política provincial y nacional, especialmente en relación con carteles de obra que anuncian inversiones no concretadas. "El cuento es el cartel que está pintado en la entrada del pueblo que dice mil millones de pesos en obra para Las Rosas. Una vergüenza, una falta de respeto", sentenció, refiriéndose a fondos del Plan Brigadier y de obras urbanas que, según sus palabras, no llegaron.

Finalmente, cuestionó el feriado optativo de la jornada, contrastando la actividad del sector privado con la inactividad del sector público. "Vos como privado, que sos el que bancás el Estado, tenés que trabajar y pagar para que el Estado hoy se vaya de vacaciones con la tuya", declaró Meyer, calificando la situación como un "impuesto" implícito para el ciudadano trabajador.

El intendente concluyó expresando su expectativa por la asunción de los nuevos concejales el próximo 10 de diciembre, esperando un concejo que acompañe la gestión y los proyectos de desarrollo para la ciudad.