Las Rosas: Meyer renueva gabinete

Cambios en el gabinete municipal y nuevos desafíos

En una entrevista brindada a Renacer Regional FM y JH Televisión el último día del 2025, el intendente de Las Rosas Javier Meyer, anunció una reestructuración en su equipo de trabajo desde el inicio del año 2026. El cambio más significativo es la salida de Ramiro Bertino, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno y ha decidido retomar su actividad en el sector privado.

Para cubrir esta vacante, Meyer confirmó que, a partir del 1 de enero, Néstor Aquino asumirá la Secretaría de Gobierno. Asimismo, se anunció la creación o jerarquización del área ambiental con la designación de Cristina Millet como directora de Gestión Ambiental. Millet tendrá a su cargo tareas fundamentales como la supervisión del vivero, el centro de reciclado, la compactación y la venta de materiales recuperados, buscando optimizar los costos y la eficiencia del proyecto ambiental de la ciudad.

El emotivo reconocimiento a Ramiro Bertino

Durante el balance de gestión, Javier Meyer dedicó un espacio especial para destacar la figura del Dr. Ramiro Bertino, abogado, quien lo acompañó en la gestión durante los últimos años. El intendente no escatimó en elogios para el funcionario saliente, describiéndolo como "un amigo, una persona muy leal, de trabajo, seria y responsable".

Meyer recordó especialmente el rol de Bertino durante los momentos críticos del año 2023: "Ramiro, con muy poca experiencia, le puso el pecho a la situación", afirmó el mandatario, subrayando que su desempeño fue excelente a pesar de los desafíos políticos y sociales que enfrentó la administración en aquel entonces. Aunque Bertino se aleja de la función pública directa, Meyer aseguró que seguirá vinculado al proyecto político de constituir un partido provincial y al armado estratégico del equipo.

Un balance histórico en obras públicas

Al analizar el año 2025, el intendente resaltó que la ciudad ha alcanzado niveles de inversión y ejecución de obras "monstruosas" con reservas financieras sólidas.

Uno de los datos más destacados fue el avance en la pavimentación: Meyer informó que, en sus 10 años de gestión, se han realizado 157 cuadras de pavimento. Este número cobra relevancia histórica al compararse con el total de la ciudad. Desde la primera cuadra pavimentada en 1961 bajo la gestión de Albino Di Giovanni hasta la actualidad, se registran 395 cuadras en total, informó. "Prácticamente la mitad del pavimento de la historia de Las Rosas se hizo en esta gestión", enfatizó Meyer, señalando que este modelo administrativo ha permitido jerarquizar a la ciudad como cabecera de departamento.

Proyectos estratégicos para el 2026

Mirando hacia el futuro cercano, el intendente detalló una agenda cargada de proyectos macro que buscan consolidar el crecimiento de Las Rosas. Entre las prioridades para el próximo año se encuentran:

Gestión del suelo: Avances en el loteo municipal y el proyecto de usucapión para concretar la playa de camiones.

Saneamiento y ambiente: Finalización del complejo ambiental y el progreso en las piletas de decantación de aguas cloacales, obra que calificó como fundamental y que ya se encuentra a medio camino.

Servicios urbanos: Continuidad en los planes de pavimentación y luminaria LED, que ya se han normalizado como servicios comunes de la gestión.