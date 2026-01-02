Las Rosas: Meyer renueva gabinete
El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.Locales02 de enero de 2026Las Rosas Digital
Cambios en el gabinete municipal y nuevos desafíos
En una entrevista brindada a Renacer Regional FM y JH Televisión el último día del 2025, el intendente de Las Rosas Javier Meyer, anunció una reestructuración en su equipo de trabajo desde el inicio del año 2026. El cambio más significativo es la salida de Ramiro Bertino, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno y ha decidido retomar su actividad en el sector privado.
Para cubrir esta vacante, Meyer confirmó que, a partir del 1 de enero, Néstor Aquino asumirá la Secretaría de Gobierno. Asimismo, se anunció la creación o jerarquización del área ambiental con la designación de Cristina Millet como directora de Gestión Ambiental. Millet tendrá a su cargo tareas fundamentales como la supervisión del vivero, el centro de reciclado, la compactación y la venta de materiales recuperados, buscando optimizar los costos y la eficiencia del proyecto ambiental de la ciudad.
El emotivo reconocimiento a Ramiro Bertino
Durante el balance de gestión, Javier Meyer dedicó un espacio especial para destacar la figura del Dr. Ramiro Bertino, abogado, quien lo acompañó en la gestión durante los últimos años. El intendente no escatimó en elogios para el funcionario saliente, describiéndolo como "un amigo, una persona muy leal, de trabajo, seria y responsable".
Meyer recordó especialmente el rol de Bertino durante los momentos críticos del año 2023: "Ramiro, con muy poca experiencia, le puso el pecho a la situación", afirmó el mandatario, subrayando que su desempeño fue excelente a pesar de los desafíos políticos y sociales que enfrentó la administración en aquel entonces. Aunque Bertino se aleja de la función pública directa, Meyer aseguró que seguirá vinculado al proyecto político de constituir un partido provincial y al armado estratégico del equipo.
Un balance histórico en obras públicas
Al analizar el año 2025, el intendente resaltó que la ciudad ha alcanzado niveles de inversión y ejecución de obras "monstruosas" con reservas financieras sólidas.
Uno de los datos más destacados fue el avance en la pavimentación: Meyer informó que, en sus 10 años de gestión, se han realizado 157 cuadras de pavimento. Este número cobra relevancia histórica al compararse con el total de la ciudad. Desde la primera cuadra pavimentada en 1961 bajo la gestión de Albino Di Giovanni hasta la actualidad, se registran 395 cuadras en total, informó. "Prácticamente la mitad del pavimento de la historia de Las Rosas se hizo en esta gestión", enfatizó Meyer, señalando que este modelo administrativo ha permitido jerarquizar a la ciudad como cabecera de departamento.
Proyectos estratégicos para el 2026
Mirando hacia el futuro cercano, el intendente detalló una agenda cargada de proyectos macro que buscan consolidar el crecimiento de Las Rosas. Entre las prioridades para el próximo año se encuentran:
Gestión del suelo: Avances en el loteo municipal y el proyecto de usucapión para concretar la playa de camiones.
Saneamiento y ambiente: Finalización del complejo ambiental y el progreso en las piletas de decantación de aguas cloacales, obra que calificó como fundamental y que ya se encuentra a medio camino.
Servicios urbanos: Continuidad en los planes de pavimentación y luminaria LED, que ya se han normalizado como servicios comunes de la gestión.
Falta de mantenimiento en Ruta 178: motociclista herido tras perder el control y derrapar
El conductor de una moto Tornado perdió el dominio de la misma debido al mal estado de la calzada por obras de fresado efectuadas por Vialidad Nacional y no finalizadas. Fue trasladado al hospital por posible fractura.
Las Rosas asegura sueldos, aguinaldo y bono extra de 70.000 pesos
El intendente Javier Meyer destacó que la administración cuenta con recursos propios para cumplir con los empleados y el plan de obras vigente.
El Centro Cívico de Las Rosas comenzó a operar y centralizará seis servicios provinciales
El senador Verdecchia subrayó la importancia del nuevo espacio que reunirá a seis organismos que antes funcionaban en oficinas dispersas y en malas condiciones. Es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano.
Cayeron 33.5 mm en Las Rosas: bendiciones para el campo
Las precipitaciones registradas entre el domingo y el lunes trajeron un marcado descenso de temperatura y favorecen los cultivos de maíz en la región.
Las Rosas: obras públicas, mantenimiento en servicio de agua potable y cuidado del arbolado
El municipio concreta pavimentación y obras en escuelas, ejecuta una limpieza compleja en cisternas sin cortar el servicio y solicita colaboración a vecinos para sostener el arbolado.
Asumieron sus bancas en Las Rosas los nuevos concejales con mandato 2025-2029
Los ediles electos juraron en un acto frente al Palacio Municipal y se reconoció la labor de los funcionarios salientes. El intendente Javier Meyer participó del evento.
Banco Nación acreditó por error hasta 700.000 pesos
La falla técnica alcanzó a clientes de Las Rosas y el resto del país. La entidad recomienda no utilizar los fondos ya que serán debitados.
Un detenido por robo tras allanamientos en Las Parejas
La policía recuperó elementos sustraídos y una bicicleta tras operativos en dos domicilios. El fiscal Dr. Baños ordenó la detención del sospechoso.
¿Si el banco se equivoca, el dinero es tuyo?
Por Ulises S. Bonetto - Abogado - Clientes del Nación recibieron dinero por error. Jurídicamente es un "pago indebido". Ante estos casos, la clave es informar y actuar de buena fe para evitar reclamos.
Las Rosas: Meyer renueva gabinete
El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.