Banco Nación acreditó por error hasta 700.000 pesos

Impacto del fallo técnico en Las Rosas y el país

En el cierre del año 2025, miles de clientes del Banco Nación, incluyendo a numerosos trabajadores de la ciudad de Las Rosas que perciben sus haberes en dicha entidad, se encontraron con una sorpresa inesperada en sus cuentas sueldo. Se trató de acreditaciones que, en diversos casos, alcanzaron la cifra de $700.000. El hecho, que generó confusión y una rápida viralización en redes sociales, fue calificado por las autoridades de la institución como un "error técnico que ya se está subsanando".

El incidente ocurrió este miércoles 31 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que gran parte de los empleados estatales y municipales de Las Rosas perciben sus salarios mensuales. Según informaron fuentes de la entidad, el problema se originó en un proceso sistémico vinculado a la liquidación anual de intereses que se ejecutó de manera incorrecta. Además de los saldos en pesos, algunos usuarios reportaron movimientos inusuales y saldos extra en sus cajas de ahorro en dólares.

Recomendaciones de especialistas y reversión de fondos

Ante la incertidumbre de los clientes que vieron reflejados montos significativamente más altos, la economista y asesora financiera Elena Alonso advirtió sobre la importancia de la prudencia. "Se acreditaron montos tanto en pesos como en dólares que no corresponden y que serán regularizados en el transcurso del día", señaló. La especialista recomendó enfáticamente no utilizar esos fondos para evitar inconvenientes legales o saldos deudores posteriores cuando el banco inicie el proceso de reversión automática.