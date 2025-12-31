Banco Nación acreditó por error hasta 700.000 pesos

Ganadería: trazabilidad electrónica individual obligatoria en Argentina
El Gobierno nacional oficializó la implementación de chips electrónicos para el ganado bovino, bubalino y de ciervos a partir de 2025.
La falla técnica alcanzó a clientes de Las Rosas y el resto del país. La entidad recomienda no utilizar los fondos ya que serán debitados.Nacionales31 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
En el cierre del año 2025, miles de clientes del Banco Nación, incluyendo a numerosos trabajadores de la ciudad de Las Rosas que perciben sus haberes en dicha entidad, se encontraron con una sorpresa inesperada en sus cuentas sueldo. Se trató de acreditaciones que, en diversos casos, alcanzaron la cifra de $700.000. El hecho, que generó confusión y una rápida viralización en redes sociales, fue calificado por las autoridades de la institución como un "error técnico que ya se está subsanando".
El incidente ocurrió este miércoles 31 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que gran parte de los empleados estatales y municipales de Las Rosas perciben sus salarios mensuales. Según informaron fuentes de la entidad, el problema se originó en un proceso sistémico vinculado a la liquidación anual de intereses que se ejecutó de manera incorrecta. Además de los saldos en pesos, algunos usuarios reportaron movimientos inusuales y saldos extra en sus cajas de ahorro en dólares.
Ante la incertidumbre de los clientes que vieron reflejados montos significativamente más altos, la economista y asesora financiera Elena Alonso advirtió sobre la importancia de la prudencia. "Se acreditaron montos tanto en pesos como en dólares que no corresponden y que serán regularizados en el transcurso del día", señaló. La especialista recomendó enfáticamente no utilizar esos fondos para evitar inconvenientes legales o saldos deudores posteriores cuando el banco inicie el proceso de reversión automática.
Desde la entidad financiera reiteraron que los importes acreditados de más serán debitados de forma progresiva. Se solicita a los usuarios de Las Rosas y de todo el territorio nacional monitorear sus movimientos a través de la aplicación BNA+ y evitar realizar transferencias o consumos con el excedente detectado, ya que la corrección del sistema es inminente.
El Servicio Meteorológico Nacional determinó en el nivel naranja por temperaturas altas que podrían resultar peligrosas para las personas que integran el grupo de riesgo como chicos y mayores de 65 años.
El sector registra el mayor volumen de envíos al exterior entre enero y septiembre. Siria lidera la demanda y crece el interés en la Unión Europea.
El Gobierno elimina la segmentación actual por un sistema binario. Solo hogares con ingresos menores a 3 canastas básicas accederán al beneficio.
El juez Federico Güerri dispuso el cierre definitivo de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) tras fracasar el concurso preventivo. La decisión afecta a cientos de empleos.
El proyecto Digital Suppl.AI utiliza 46 agentes de IA agéntica para optimizar la gestión de compras e inventarios de la petrolera argentina, buscando mayor eficiencia y competitividad.
El jefe de gabinete de la Nación valoró el compromiso del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y de los mandatarios en el marco del Pacto de Mayo, para impulsar reformas y reactivación económica.
La policía recuperó elementos sustraídos y una bicicleta tras operativos en dos domicilios. El fiscal Dr. Baños ordenó la detención del sospechoso.
Por Ulises S. Bonetto - Abogado - Clientes del Nación recibieron dinero por error. Jurídicamente es un "pago indebido". Ante estos casos, la clave es informar y actuar de buena fe para evitar reclamos.
El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.