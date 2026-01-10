Un documento oficial hecharía luz sobre la fecha y lugar de nacimiento de Gardel

En noviembre de 2025, la Comisión Gardel Rioplatense (CGR) reveló un documento oficial de 1920 que certifica que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay. El hallazgo, realizado en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, busca dar cierre a la histórica controversia sobre la identidad y el origen del máximo referente del tango, respondiendo a la incógnita de su procedencia legal.

El valor del registro histórico

El acta funcionó como una partida de nacimiento provisional para que el artista, entonces indocumentado, tramitara su ciudadanía argentina. Martina Iñiguez, investigadora de la CGR, destacó en declaraciones a Radio 2 que "la única documentación legal que Gardel tramitó en su vida fue la que se emitió con ese documento". Según la experta, este registro desestima las teorías que vinculan su nacimiento con la ciudad de Toulouse, Francia.

Certificación internacional del origen

El historiador Gustavo Colman afirmó que el hallazgo prueba que Gardel fue un ciudadano rioplatense y no francés. Para otorgar validez definitiva al descubrimiento, el acta será enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Con este paso, se pretende certificar internacionalmente su lugar de nacimiento y proteger el legado cultural del artista.