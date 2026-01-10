Un documento oficial hecharía luz sobre la fecha y lugar de nacimiento de Gardel

Banco Nación acreditó por error hasta 700.000 pesos
La falla técnica alcanzó a clientes de Las Rosas y el resto del país. La entidad recomienda no utilizar los fondos ya que serán debitados.
La Comisión Gardel Rioplatense halló un documento de 1920 que sitúa el nacimiento del Zorzal Criollo en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.Nacionales10 de enero de 2026Las Rosas Digital
En noviembre de 2025, la Comisión Gardel Rioplatense (CGR) reveló un documento oficial de 1920 que certifica que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay. El hallazgo, realizado en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, busca dar cierre a la histórica controversia sobre la identidad y el origen del máximo referente del tango, respondiendo a la incógnita de su procedencia legal.
El acta funcionó como una partida de nacimiento provisional para que el artista, entonces indocumentado, tramitara su ciudadanía argentina. Martina Iñiguez, investigadora de la CGR, destacó en declaraciones a Radio 2 que "la única documentación legal que Gardel tramitó en su vida fue la que se emitió con ese documento". Según la experta, este registro desestima las teorías que vinculan su nacimiento con la ciudad de Toulouse, Francia.
El historiador Gustavo Colman afirmó que el hallazgo prueba que Gardel fue un ciudadano rioplatense y no francés. Para otorgar validez definitiva al descubrimiento, el acta será enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Con este paso, se pretende certificar internacionalmente su lugar de nacimiento y proteger el legado cultural del artista.
El Gobierno nacional oficializó la implementación de chips electrónicos para el ganado bovino, bubalino y de ciervos a partir de 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional determinó en el nivel naranja por temperaturas altas que podrían resultar peligrosas para las personas que integran el grupo de riesgo como chicos y mayores de 65 años.
El sector registra el mayor volumen de envíos al exterior entre enero y septiembre. Siria lidera la demanda y crece el interés en la Unión Europea.
El Gobierno elimina la segmentación actual por un sistema binario. Solo hogares con ingresos menores a 3 canastas básicas accederán al beneficio.
El juez Federico Güerri dispuso el cierre definitivo de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) tras fracasar el concurso preventivo. La decisión afecta a cientos de empleos.
El proyecto Digital Suppl.AI utiliza 46 agentes de IA agéntica para optimizar la gestión de compras e inventarios de la petrolera argentina, buscando mayor eficiencia y competitividad.
Se logró la aprehensión en un procedimiento realizado por personal de la Unidad Regional III.
Representará a nuestra ciudad y el departamento Belgrano en el festival de jineteada más importante de América Latina. Estuvo presente este lunes y y lo hará el próximo jueves 15.
El senador provincial detalló la asignacion fondos destinados a obras y equipamiento para las seis localidades que integran el departamento.
La tecnología de inteligencia artificial permitió rastrear al delincuente que robó miles de dólares a una anciana tras engañarla.