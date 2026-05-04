Más de la mitad de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe se encuentran en estado crítico de conservación. La falta de obras y la paralización de contratos de mantenimiento por parte del gobierno nacional consolidaron un escenario de riesgo cotidiano para miles de conductores, dejando un saldo de 34 víctimas fatales en los primeros meses de 2026.

Dentro del relevamiento provincial, la Ruta Nacional 34 encabeza los índices de peligrosidad. Esta traza, fundamental para el transporte de cargas que circula en las cercanías de Las Rosas, registra 12 fallecimientos en nueve siniestros viales durante el presente año. La suspensión de los trabajos para transformarla en autovía mantiene a los vehículos de gran porte operando sobre una calzada de doble mano altamente deteriorada.

El riesgo urbano y logístico en la Ruta 178

La situación se repite sobre la Ruta Nacional 178, calificada como un símbolo del abandono en la infraestructura regional tras la anulación de las licitaciones de bacheo. Esta vía atraviesa directamente la zona urbana de Las Rosas, lo que incrementa la exposición de los vecinos al tránsito pesado. Además, representa el conector logístico primario utilizado por cientos de vehículos diarios para acceder a la Autopista Rosario-Córdoba.

El nivel de los daños sobre el asfalto obligó a vecinos y usuarios de la región a instalar señalizaciones artesanales para advertir sobre ahuellamientos y pozos de gran tamaño.

De los 2.700 kilómetros de jurisdicción nacional en el territorio santafesino, el 53% requiere intervenciones de reconstrucción inmediatas para garantizar una circulación segura.

Fuente: Fermín Sánchez Duque e Isabella Di Pollina La Capital (Rosario)

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