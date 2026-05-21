

Activistas y organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación por el proyecto de licitación que busca profundizar el dragado del río Paraná, llevándolo de 34 a 44 pies (aproximadamente 13 metros). La iniciativa, cuyos pliegos se debaten actualmente en oficinas de Buenos Aires, tiene como objetivo facilitar el tránsito de buques comerciales de gran escala, lo que definirá el uso de la vía navegable por los próximos 25 años.

Riesgo para los humedales y la costa

Según las advertencias difundidas recientemente a través de campañas de concientización audiovisual, adaptar el río a esta profundidad alterará su comportamiento natural. Los especialistas señalan que el agua de los humedales, esencial para nutrir las orillas, se escurrirá hacia el nuevo canal profundo. Este cambio incrementaría la fuerza de la corriente, provocando la erosión de las costas, el desmoronamiento de las barrancas y la destrucción del lecho donde desovan y se alimentan los peces autóctonos.

El cauce del Paraná se caracteriza por sus desbordes cíclicos, un proceso vital que deposita sedimentos fértiles y mantiene la biodiversidad de todo el ecosistema. Los detractores del proyecto aseguran que esta modificación responde a presiones del mercado, amenazando con quebrar un equilibrio de miles de años.

Travesía en defensa del río

En respuesta al avance de la licitación, cientos de personas iniciaron una movilización náutica uniendo las ciudades de Corrientes y Rosario. Los participantes, que recorren el río a remo, buscan visibilizar la problemática y exigir a las autoridades gubernamentales la realización de estudios de impacto ambiental serios y exhaustivos antes de ejecutar un dragado que consideran de consecuencias irreversibles.

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