

Leonardo Ponzio, oriundo de Las Rosas y formado en el club verdinegro de dicha ciudad santafesina, asumió este jueves como director técnico interino de River Plate, tras la salida de Eduardo Coudet. El anuncio se realizó en la conferencia de prensa en la que el club oficializó la desvinculación del entrenador, después de la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

El anuncio oficial

El presidente Stefano Di Carlo confirmó la designación durante la conferencia: "El entrenador interino será Leo Ponzio y contará con el apoyo de Marcelo Escudero", señaló, antes de cederle la palabra a Coudet. El club difundió además un comunicado con el resto del cuerpo técnico: Christian Manfredi como ayudante de campo junto a Escudero, y Cristian Segura y Nicolás Paolorossi a cargo de la preparación física.

Un vínculo de décadas con el club

Ponzio, de 44 años, tuvo dos ciclos como futbolista en River, con pasos previos por Newell's Old Boys y el Real Zaragoza de España. Disputó 358 partidos, convirtió 10 goles, repartió 16 asistencias y conquistó 17 títulos, marca que comparte con Jonatan Maidana como el jugador con más campeonatos en la historia del club. Desde noviembre de 2022 formaba parte de la Secretaría Técnica, función que dejó momentáneamente para asumir el banco.

Primer desafío ante Banfield

River volverá a la cancha el domingo ante Banfield, desde las 15:00, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en lo que será el debut de Ponzio al frente del plantel profesional. La dirigencia evalúa en paralelo otros nombres para el cargo definitivo, entre ellos Hernán Crespo, Santiago Solari, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Ramón Díaz, aunque no descarta que Ponzio continúe si el equipo logra buenos resultados.

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