Newell's Old Boys será sede de fútbol masculino y vóley femenino y masculino durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El estadio Marcelo Bielsa recibirá el fútbol masculino del 16 al 25 de septiembre, mientras que el estadio cubierto Claudio Newell albergará el vóley femenino, del 15 al 19, y el masculino, del 21 al 25.

Un regreso al perfil polideportivo

Para la institución, participar del certamen implica recuperar una característica presente desde sus orígenes. "Para el club es sumamente importante y trascendente porque es un evento histórico. Que deportistas de diversos países estén realizando alta competencia en una institución que nace justamente como un club deportivo y polideportivo es muy importante", señaló el vicepresidente primero de Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina.

Medina destacó además la proyección internacional que representa el evento para el club: "Estamos muy ansiosos por recibir a los deportistas de las distintas competencias. Va a ser importante ese intercambio con los socios y con quienes asistan, muchos de los cuales no conocen nuestras instalaciones, y particularmente que el club pueda mostrar su imagen hacia Santa Fe, Sudamérica y el mundo".

El antecedente de los Juegos Cruz del Sur

El vicepresidente segundo de la institución, Hernán Botta, recordó los Juegos Cruz del Sur, realizados a comienzos de la década de 1980, que dejaron como legado el estadio cubierto del club. "Tenemos todavía viva la memoria de lo que fueron los Juegos Cruz del Sur, allá en los inicios de los 80, que nos dejaron este hermoso estadio cubierto que tenemos, y esperamos vivir los Juegos Suramericanos con la misma o mayor intensidad", indicó.

Obras para recibir al vóley y fortalecer la infraestructura

Las intervenciones, realizadas con aportes del Gobierno provincial, incluyen la impermeabilización y pintura del estadio cubierto Claudio Newell, el reemplazo de 1.200 butacas y la refacción de sanitarios y vestuarios, además de la construcción de un microestadio y trabajos en el sector de la pileta. "La impermeabilización del techo del estadio cubierto era algo imprescindible para nosotros", señaló Botta.

Según Medina, esas mejoras permanecerán una vez finalizado el certamen: "El legado, sin duda, va a perdurar por mucho tiempo. Son eventos que permiten mejorar la infraestructura del club, la experiencia de los socios y ampliar la oferta deportiva".

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes, con una inversión provincial de más de 90 millones de dólares, financiada en parte por 75 millones de dólares de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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