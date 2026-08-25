

La actual distribución del SAMCo de Las Rosas presenta problemas de funcionamiento que se arrastran desde hace años: una Guardia pequeña ubicada junto al área de internación, circulación interna poco eficiente y espacios que necesitan ser reorganizados para responder a las necesidades actuales de atención.

Frente a esta situación, comenzó la primera etapa del masterplan elaborado por la arquitecta Virginia Pagliarecci para transformar integralmente el hospital. La obra reorganizará y trasladará la Guardia hacia calle Cerrito, optimizará espacios y mejorará la circulación de pacientes y profesionales.

Los trabajos demandarán aproximadamente cinco meses y constituyen la primera etapa de una planificación más amplia para el SAMCo.

El senador Pablo Verdecchia, quien gestionó el proyecto junto al Gobierno provincial y aportó recursos desde el Senado, la definió como “la obra sanitaria más importante que estamos realizando actualmente en el departamento”. Y remarcó: “No es solamente cambiar de lugar una Guardia, es reformular todo el sistema de funcionamiento del SAMCo. Para nosotros es un antes y un después”.

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