

El Comando Radioeléctrico de Armstrong secuestró un Chevrolet Onix que registraba un pedido de captura activo emitido en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban un patrullaje preventivo en la zona urbana de la ciudad y notaron que el vehículo, estacionado y sin ocupantes, coincidía con las descripciones de un rodado buscado en la región.

Conexión regional y patentes adulteradas

Según el reporte oficial, el automóvil presentaba características similares a las de un vehículo involucrado en un hecho de robo ocurrido el día anterior en la vecina localidad de Cañada de Gómez. Ante la sospecha, los agentes procedieron a inspeccionarlo de cerca. En una primera instancia, consultaron la chapa patente al sistema de emergencias 911, la cual no arrojó ningún impedimento legal.

No obstante, al profundizar la inspección y corroborar el grabado obligatorio en los cristales, las autoridades constataron que el dominio impreso no coincidía con la chapa colocada. Al consultar esta segunda identificación, el sistema confirmó que el Chevrolet Onix poseía un Pedido de Captura Activo originado en la ciudad de La Matanza, Buenos Aires, ratificando su procedencia ilícita.

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Fuente e imagen: Radio Las Parejas