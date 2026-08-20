

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del D.O.I. Región 2, allanó este jueves un domicilio de calle Dickinson al 252, en Las Rosas, en el marco de una causa por abuso de arma de fuego con lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Como resultado del operativo, quedó detenido un hombre identificado con las iniciales G.C., de 31 años.

El hecho

Según la investigación, el 18 de agosto G.D. y U.G recibieron un disparo efectuado con un arma tipo pistolón por parte del sospechoso, que les provocó heridas de carácter leve.

La causa

Tras recibir intervención, la PDI tomó las entrevistas correspondientes a las víctimas y solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del presunto agresor. El operativo se concretó este jueves a las 7:30 en avenida Dickinson, en Las Rosas. La medida no arrojó resultados en la búsqueda de armas de fuego, aunque sí se secuestraron teléfonos celulares en el lugar.

Detención

Consultado por la PDI, el fiscal de la UFI Cañada de Gómez, Juan Pablo Baños, dispuso el arresto de G.C., argentino, soltero, nacido el 20 de agosto de 1995, con domicilio en Dickinson 252, de Las Rosas. En las próximas horas se espera el envío de la orden de detención formal. Lo actuado fue trasladado a la sede de la PDI y el detenido será alojado en la alcaldía.

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