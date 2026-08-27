Fuerte temporal en Las Rosas: daños en viviendas, edificios, arboles y corte de luz



Una fuerte tormenta con ráfagas intensas de viento y granizo azotó este jueves por la mañana a Las Rosas, cabecera del departamento Belgrano, y también afectó a San Genaro. El fenómeno provocó voladura de techos, caída de árboles, vidrios rotos y cortes de energía eléctrica, aunque no se registraron víctimas ni heridos.

Así se desarrolló la tormenta

En pocos minutos el cielo se oscureció y llegó el temporal, acompañado por una importante caída de granizo que provocó destrozos en distintos sectores de la ciudad. Vecinos registraron imágenes del avance de la formación de nubes. Hasta el momento no hay confirmación oficial de que se haya tratado de un tornado; especialistas deberán determinar qué fenómeno produjo los daños. Como consecuencia, Las Rosas quedó sin energía eléctrica y se reportaron árboles y ramas caídas, además de cables dañados. Se pidió a los vecinos extremar precauciones y evitar circular por zonas afectadas mientras las cuadrillas trabajan para normalizar los servicios.

Defensa Civil y el municipio, en la zona

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, encabezó desde el cuartel de Bomberos de la ciudad la coordinación del operativo de emergencia. "Está Defensa Civil de la provincia, Bomberos de la provincia, está Promoción Social también, donde van a salir a hacer un relevamiento en minutos de los diferentes sectores más afectados, sobre todo vivienda y voladura de techos", explicó el jefe comunal. Meyer agradeció a los clubes, vecinos y empresas locales que se acercaron a colaborar "para sortear este fenómeno climático que nos pegó, que creo que fue un tornado y muchísima piedra", señaló,

Meyer informó además que el municipio trabaja junto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para restablecer el servicio eléctrico, "despejando líneas con todo nuestro equipo, todos nuestros trabajadores municipales". Meyer pidió a la comunidad no organizar colectas: "No hagan colectas, no hace falta alimento, no hace falta nada. Está todo bajo control en ese aspecto (...) no armen colectas en localidades vecinas, estamos bien respecto a eso". Según precisó, "lo que hace falta ahora es tiempo, trabajo para reponer los daños", que son en su totalidad materiales: árboles caídos y voladuras de techos. "El gobierno de la provincia está presente, Defensa Civil está presente y estamos bien", cerró.

En la misma línea, el secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, junto al coordinador regional, Aníbal Gómez, precisaron que en Las Rosas trabaja personal de la Secretaría de Protección Civil junto a Bomberos Voluntarios locales y de la zona. Señalaron que hay 29 viviendas afectadas con daños de diversa consideración, y que dos familias fueron evacuadas y reciben asistencia de la Municipalidad de Las Rosas. También intervienen agentes de la EPE y de la Policía. Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial se desplegaron equipos territoriales para relevar los daños y definir la asistencia necesaria.

La situación en San Genaro

El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile, explicó que a media mañana el cielo se oscureció sobre San Genaro y se registró una ráfaga muy fuerte que voló techos y dañó la galería de una escuela. Precisó que hay 24 familias con afectaciones en sus viviendas, sin víctimas reportadas, y que las personas afectadas se autoevacuaron en casas de familiares. En la localidad colaboran Bomberos Voluntarios, la Municipalidad, un equipo de Protección Civil, personal del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y de la EPE, que trabaja para restablecer el suministro eléctrico interrumpido en toda la ciudad. Agentes de Seguridad Vial ordenan además el tránsito, ya que los semáforos no funcionan.



(Noticia en desarrollo)