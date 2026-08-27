

Imagen: Renacer Regional FM

Una tormenta con granizo y fuertes ráfagas de viento afectó durante la mañana de este jueves a distintas zonas productivas de Santa Fe y Córdoba, con daños en cultivos, viviendas y vehículos. En Las Rosas, uno de los puntos donde el fenómeno se sintió con mayor intensidad, se registraron 8 milímetros de lluvia y una ráfaga máxima de 104 kilómetros por hora proveniente del sudoeste, según datos de Infoclima.net. La temperatura, además, cayó cinco grados en apenas diez minutos.

Testimonio de un productor afectado

Fernando Taccari, productor agropecuario de Las Rosas, relató que alrededor de las 9.10 de la mañana participaba de una reunión por Zoom cuando notó que el entorno se oscurecía repentinamente, poco antes de que comenzara a caer granizo junto con viento. "Daba miedo. Era una sensación de impotencia, no sabía qué hacer ni dónde ponerme", contó. En su campo, ubicado a unos cuatro kilómetros de la ciudad, tiene sembradas 150 hectáreas de trigo, de las cuales pudo relevar hasta el momento 100 hectáreas afectadas. "Es muy difícil borrar el 100% de un trigo, pero yo te diría que acá hay un deshoje de un 20%, 25% o 30%", señaló. El temporal también rompió dos vidrios de su vivienda y una estructura de chapa cayó sobre su camioneta, que quedó abollada.

Alcance regional del fenómeno



El climatólogo Leonardo De Benedictis explicó que la mayor concentración de reportes de granizo se dio en Córdoba y varios puntos de Santa Fe. En territorio cordobés mencionó a Bell Ville, Marcos Juárez, Leones, San Marcos y Corral de Bustos. En Santa Fe se relevaron registros de granizo en Las Rosas, San Genaro, Firmat, Díaz, Clason, Monje, Gálvez y Casalegno. "Hubo una caída de granizo bastante significativa. Esto fue bien temprano, entre el amanecer y las primeras horas de la mañana", indicó. Los primeros relevamientos en otras áreas productivas muestran que el impacto sobre los lotes no fue generalizado y en varios sectores resultó leve.

Fuente: La Nación

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