

La ciudad de Las Rosas trabaja desde luego del temporal en la recuperación del servicio eléctrico y en la asistencia a las familias afectadas por los fuertes vientos que azotaron la localidad. El intendente Javier Meyer informó que, pasadas las 21.20, sectores de la ciudad ya contaban con energía restablecida, mientras que personal de la EPE continuaba trabajando en los sectores restantes. Por su parte, el jefe de Bomberos, Diego Balán, precisó que se registraron alrededor de 34 voladuras de techo en viviendas y comercios, y que en la actualidad no hay familias evacuadas.

Daños y asistencia a los vecinos

Según Meyer, personal de Acción Social del municipio trabajó junto a Desarrollo Social de la provincia en un relevamiento que identificó más de 30 casos de daños en viviendas. El intendente adelantó que la provincia realizará un aporte de materiales para las reparaciones, al que se sumará una colaboración municipal. Balán agregó que en los techos afectados se colocaron lonas plásticas para evitar que el agua siga ingresando a las viviendas, ante el pronóstico de tormentas y lluvias.

Situación de los evacuados

Sobre el estado de las familias desplazadas, Balán explicó que en un primer momento hubo una familia evacuada, pero que tras el relevamiento posterior ya no queda ninguna en esa condición. Meyer, por su parte, había señalado horas antes que solo una persona debió ser trasladada a un hotel, mientras que el resto de los afectados se autoevacuó con la asistencia de Defensa Civil.

Trabajo conjunto y balance

El intendente destacó la tarea de empleados municipales, Bomberos Voluntarios de Las Rosas y de las delegaciones de Las Parejas y Montes de Oca, además de la colaboración de vecinos particulares. Meyer remarcó que no hubo que lamentar víctimas y calificó al fenómeno como un temporal atípico, con características de tornado, del que existen registros audiovisuales.