Precios: Lo que fue, lo que es, lo que será

Llegamos a las últimas horas del 2025 y se abre la puerta a la que llamamos “campaña de la abundancia” en 2026. Veamos lo que fue, para aprender de la experiencia y, parados hoy en lo que es, tomar decisiones hacia lo que será, poniendo a la soja como ejemplo.

• Lo que fue – Campaña 2024/2025

En soja el precio futuro mayo de cada año marca la posición de precio que el mercado toma para el mes que concentra la mayor parte de la cosecha. Ese precio comienza a cotizar quince a dieciséis meses antes de cada cosecha, así el futuro mayo 2025, que marcó el pulso de la campaña 2024/2025, comenzó a cotizar el 19/01/2024, como se observa en el gráfico de la izquierda. La evolución del futuro mayo 2025 acompaño la del precio disponible al que seguía comercializándose la soja de la campaña previa, la 2023/2024. Se observa que entre diciembre 2024 y enero 2025 el precio futuro se acerco al disponible hasta casi cotizar a valores semejantes, con mínimas diferencias rondando U$S 280/TN. Los precios cayeron a cosecha, una vez develada la incógnita de los rendimientos, llegando a perforar U$S 260/TN.

En el gráfico de la derecha se muestra la evolución del precio futuro mayo 2026, desde que inició su cotización en febrero 2025. Durante los meses de cosecha 24/25 el futuro mayo 2026 se sostuvo por encima del precio disponible, para empalmarse a precios con mínimas diferencias entre agosto y octubre 2025. Actualmente el futuro mayo 2026 sostiene un diferencial en torno a U$S -20/TN por debajo del disponible, pero en valores muy por encima de los observados doce meses atrás de la campaña pasada, un panorama mucho más optimista de lo que fue. La pregunta es si lo que será a cosecha seguirá esta línea de precios por encima de U$S 300/TN, o, una vez develada la incógnita de la cosecha, los precios se derrumbarán.

• Lo que es – Mercado climático 2025/2026

Hoy, con más del 75 % de la superficie de soja 2025/2026 sembrada y 10 % de la soja de primera entrando en período crítico, comienza a mirarse de cerca la evolución del clima, ya que se entra en momentos en que un milímetro de lluvia más o menos marca la diferencia en términos de rendimientos.

El mapa de la izquierda muestra las reservas de agua útil en el perfil agrícola del suelo. Salvo el Noreste argentino, donde las navidades llegaron con fuertes lluvias, los porcentajes de humedad se encuentran por debajo del 60 %, llegando a menos de 20 % y hasta 0 % en varias zonas del centro productivo del país. Los pronósticos para las primeras semanas del 2026 hablan de lluvias que traerían alivio para zonas con escasas reservas de humedad, y, según el pronóstico trimestral, mapa de la derecha, las probabilidades de un verano con precipitaciones normales son mayores al 40 % en casi toda el área agrícola.

Se muestra entonces una realidad ajustada en un momento decisivo del ciclo productivo, pero con pronósticos que permitirían afianzar la idea de una gran campaña con volúmenes que podrían superar las proyecciones iniciales de cosecha 2025/2026.

Es mirando lo que es, cuando importa proyectar la producción tranquera adentro, estimar, conociendo la historia de cada lote y localidad, los rendimientos probables para la campaña, y en función de los costos avanzar con la planificación comercial 2025/2026.

• Lo que será – Cosecha 2025/2026

Los precios se muestran halagüeños hacia la cosecha 2025/2026, más aun observando la evolución alcista de los precios desde septiembre 2025 en adelante. Sin embargo, la proyección de altos volúmenes de cosecha global en 2026 podría dificultar el sostén de los precios actuales disponibles y recortar aún más los precios a cosecha, por debajo de lo que hoy muestra el futuro mayo 2026. Considerando que los futuros actuales son alentadores para alcanzar rentabilidad, a las puertas del mes de enero 2026, que podría ofrecer momentos de subas por incertidumbre climática, es importante pararse firme en las proporciones que deberán ser liquidadas a cosecha, y cubrir precios con las herramientas comerciales que lo permiten, sean contratos forwards, futuros u opciones agrícolas PUT y CALL.

Conclusiones

La campaña de la abundancia llega con kilos y precio, una combinación difícil de sostener en el tiempo. Por esto importa ver lo que fue la campaña 24/25, con un mercado que obligó a convalidar precios a cosecha muy inferiores a lo presupuestado los meses previos. Ver lo que hoy es, con precios disponibles y futuros muy por encima del promedio alcanzado hasta septiembre 2025. Con todo esto tomar decisiones hacia lo que será una gran cosecha 25/26.

Administrar las ventas de cada cosecha es una tarea a realizar desde que se toma la decisión de sembrar, y a recalcular conforme evoluciona cada campaña. Hoy se cierran los precios del 2025 y se abre el 2026, que traerá sus riesgos comerciales. Poner límite al riesgo precio es parte de la gestión que debe hacerse durante los meses más calientes del año, los de precosecha.

Agradecimiento: Al Dr. Demian Olembeg, por su valioso aporte para mejorar el procesamiento de datos que facilitan estos análisis semanales. El 2025 fue un año de conocer grandes profesionales que enriquecieron estos trabajos.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios.