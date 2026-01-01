¿Si el banco se equivoca, el dinero es tuyo?

Por Ulises S. Bonetto - Abogado - Clientes del Nación recibieron dinero por error. Jurídicamente es un "pago indebido". Ante estos casos, la clave es informar y actuar de buena fe para evitar reclamos.

deposito error

En los últimos días, clientes del Banco Nación recibieron acreditaciones de dinero por error del sistema, en algunos casos por montos significativos.

Desde el punto de vista jurídico, estas situaciones encuadran en la figura del pago indebido, regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando un pago se realiza sin causa válida —como ocurre ante un error—, el dinero debe ser restituido, aun cuando haya sido acreditado automáticamente en una cuenta.

Ahora bien, cuando ese dinero no se informa ni se devuelve, las consecuencias no son solo bancarias. En el plano civil, quien recibe un pago indebido puede ser obligado a restituir lo percibido, incluso si el error no fue propio. Y si se dispone de esos fondos sabiendo que no corresponden, la situación puede agravarse, dando lugar a reclamos con intereses, gastos y otras discusiones jurídicas que dependen del caso concreto.

Por eso, ante estos escenarios, la conducta prudente no es apresurarse ni especular, sino detenerse, informar y actuar de buena fe.

En escenarios complejos, el derecho exige algo básico: tiempo, análisis y prudencia

Ulises linkedin para noticiasUlises S. Bonetto - Abogado 
| Litigación y asesoramiento jurídico, con actuación en derecho laboral, civil, comercial, de consumo y penal.
Experiencia en ámbitos institucionales.
Productor Asesor de Seguros.

Fuente:

Gemini_Generated_Image_7s9m057s9m057s9m (1)Banco Nación acreditó por error hasta 700.000 pesos

