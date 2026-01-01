¿Si el banco se equivoca, el dinero es tuyo?

Precios: Lo que fue, lo que es, lo que será
Por Ulises S. Bonetto - Abogado - Clientes del Nación recibieron dinero por error. Jurídicamente es un "pago indebido". Ante estos casos, la clave es informar y actuar de buena fe para evitar reclamos.Opinión01 de enero de 2026Las Rosas Digital
En los últimos días, clientes del Banco Nación recibieron acreditaciones de dinero por error del sistema, en algunos casos por montos significativos.
Desde el punto de vista jurídico, estas situaciones encuadran en la figura del pago indebido, regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando un pago se realiza sin causa válida —como ocurre ante un error—, el dinero debe ser restituido, aun cuando haya sido acreditado automáticamente en una cuenta.
Ahora bien, cuando ese dinero no se informa ni se devuelve, las consecuencias no son solo bancarias. En el plano civil, quien recibe un pago indebido puede ser obligado a restituir lo percibido, incluso si el error no fue propio. Y si se dispone de esos fondos sabiendo que no corresponden, la situación puede agravarse, dando lugar a reclamos con intereses, gastos y otras discusiones jurídicas que dependen del caso concreto.
Por eso, ante estos escenarios, la conducta prudente no es apresurarse ni especular, sino detenerse, informar y actuar de buena fe.
En escenarios complejos, el derecho exige algo básico: tiempo, análisis y prudencia
Ulises S. Bonetto - Abogado
| Litigación y asesoramiento jurídico, con actuación en derecho laboral, civil, comercial, de consumo y penal.
Experiencia en ámbitos institucionales.
Productor Asesor de Seguros.
Un grupo de al menos seis delincuentes armados irrumpió en una vivienda tras utilizar el engaño para ganar la confianza de los moradores.
Los mensajes llegan desde el celular de una persona conocida en Las Rosas, cuyo número ha sido hackeado esta mañana.
El Gobierno inició operativos con multas severas para camiones con exceso de peso, buscando preservar la durabilidad de la infraestructura vial.
La provincia cerró el 2025 con más de 127.000 millones de pesos otorgados a 4.300 beneficiarios para potenciar la inversión y el empleo local.