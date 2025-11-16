Las Rosas avanza con su Complejo Ambiental y anuncia nuevas obras de pavimentación

Expansión del Complejo Ambiental con inversión de recursos propios

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, dio a conocer la concreción de la compra de inmueble realizado con la Agricultores Federados Argentinos (AFA), que permitió la adquisición definitiva del predio donde actualmente opera el Complejo Ambiental. Este espacio, donde se gestionan los residuos sólidos urbanos de la ciudad, se encuentra en una fase de crecimiento significativo, incluyendo la construcción de nuevas instalaciones y la gestión de materiales reciclables a través de puntos limpios.

Según detalló Meyer, las dimensiones y la complejidad del proyecto han llevado a la municipalidad a crear un emprendimiento dedicado exclusivamente a la gestión ambiental y de residuos. En el predio ya se cuenta con un laboratorio, un SUM, un vivero y se está llevando a cabo la plantación de más de 4.000 árboles. Se estima que, a más tardar en marzo, se concretarán nuevas inversiones y se nombrará una dirección efectiva a cargo del complejo.

Palabras del Intendente Javier Meyer - Entrevista en Renacer Regional FM

Compromiso social y legado de la familia Di Giovanni

El Intendente destacó la importancia del acuerdo con AFA, que considera un “negocio muy bueno para todos los rosenses”. La operación inmobiliaria se cerró en un plazo muy cómodo y se concretó gracias a la donación original de una propiedad por parte de la familia Di Giovanni.

Meyer resaltó el gran aporte de esta famillia a la comunidad de Las Rosas, mencionando que Albino Di Giovanni fue el primer presidente comunal que realizó pavimentación en la ciudad. Su hijo, Oscar Di Giovanni, donó la propiedad que fue utilizada como parte de pago del predio del Complejo Ambiental. Aseguró que así la familia Di Giovanni "estará presente en ese recuerdo perpetuo del Complejo Ambiental". Asimismo, se destacó a la familia Vagnoli por sus donaciones silenciosas, incluyendo aportes para la reforma del Parque España y la refacción del SUM.

Avance de obra pública y proyectos pendientes

La gestión municipal continúa con el plan de pavimentación, con la calle Salta avanzando "a una cuadra de llegar a la ruta 178". El jefe municipal mencionó que se está pavimentando la segunda mano de Salta y que existe gran expectativa en los vecinos de calle Moreno y calle Las Heras por recibir esta obra en el futuro cercano. Respecto a las luminarias, se confirmó que las columnas ya se estaban distribuyendo en la calle Lavalle y se espera la instalación inmediata, continuando también con los trabajos en Lavalle y Tucumán.

No obstante, el desarrollo urbanístico enfrenta demoras en la provincia. El municipio está a la espera de que el gobierno provincial "apruebe el proyecto que ya está licitado" para la obra de electricidad necesaria para el desarrollo de los 80 lotes planificados para viviendas. Este proyecto incluye dicho tendido, más cloaca y agua. El trámite es "bastante complejo" y lleva "de tres a seis meses" para su aprobación.

Salud y política institucional

En el ámbito sanitario, Javier Meyer anunció la visita de personal del Ministerio de Salud provincial al SAMCo de Las Rosas. El municipio apoya los cambios que se realicen, pero enfatizó en la necesidad de cubrir cargos faltantes, incluyendo obstetricia y cirugía.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a despolitizar las instituciones, señalando que la mezcla de lo público con intereses partidarios o lucrativos solo resulta en problemas. "Cuando se mete la política en una institución, chau la institución," sentenció. El mensaje apunta a la necesidad de enfocarse en las políticas públicas esenciales como salud, seguridad y educación, que son de órbita provincial, y no utilizar las instituciones para ganar visibilidad política, calificando esa actitud como "impresentable".