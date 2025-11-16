Las Rosas avanza con su Complejo Ambiental y anuncia nuevas obras de pavimentación

Aportes municipales a instituciones de Las Rosas
La Municipalidad de Las Rosas realizó una nueva entrega de aportes a diversas instituciones locales por un total de $7.289.821, además de desembolsos del FAE.
Meyer anunció inversión inmobiliaria clave para el Complejo Ambiental, avances en infraestructura, luminarias y expansión del pavimento, y el compromisi con gestión eficiente de residuos en la ciudad.Locales16 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, dio a conocer la concreción de la compra de inmueble realizado con la Agricultores Federados Argentinos (AFA), que permitió la adquisición definitiva del predio donde actualmente opera el Complejo Ambiental. Este espacio, donde se gestionan los residuos sólidos urbanos de la ciudad, se encuentra en una fase de crecimiento significativo, incluyendo la construcción de nuevas instalaciones y la gestión de materiales reciclables a través de puntos limpios.
Según detalló Meyer, las dimensiones y la complejidad del proyecto han llevado a la municipalidad a crear un emprendimiento dedicado exclusivamente a la gestión ambiental y de residuos. En el predio ya se cuenta con un laboratorio, un SUM, un vivero y se está llevando a cabo la plantación de más de 4.000 árboles. Se estima que, a más tardar en marzo, se concretarán nuevas inversiones y se nombrará una dirección efectiva a cargo del complejo.
Palabras del Intendente Javier Meyer - Entrevista en Renacer Regional FM
El Intendente destacó la importancia del acuerdo con AFA, que considera un “negocio muy bueno para todos los rosenses”. La operación inmobiliaria se cerró en un plazo muy cómodo y se concretó gracias a la donación original de una propiedad por parte de la familia Di Giovanni.
Meyer resaltó el gran aporte de esta famillia a la comunidad de Las Rosas, mencionando que Albino Di Giovanni fue el primer presidente comunal que realizó pavimentación en la ciudad. Su hijo, Oscar Di Giovanni, donó la propiedad que fue utilizada como parte de pago del predio del Complejo Ambiental. Aseguró que así la familia Di Giovanni "estará presente en ese recuerdo perpetuo del Complejo Ambiental". Asimismo, se destacó a la familia Vagnoli por sus donaciones silenciosas, incluyendo aportes para la reforma del Parque España y la refacción del SUM.
La gestión municipal continúa con el plan de pavimentación, con la calle Salta avanzando "a una cuadra de llegar a la ruta 178". El jefe municipal mencionó que se está pavimentando la segunda mano de Salta y que existe gran expectativa en los vecinos de calle Moreno y calle Las Heras por recibir esta obra en el futuro cercano. Respecto a las luminarias, se confirmó que las columnas ya se estaban distribuyendo en la calle Lavalle y se espera la instalación inmediata, continuando también con los trabajos en Lavalle y Tucumán.
No obstante, el desarrollo urbanístico enfrenta demoras en la provincia. El municipio está a la espera de que el gobierno provincial "apruebe el proyecto que ya está licitado" para la obra de electricidad necesaria para el desarrollo de los 80 lotes planificados para viviendas. Este proyecto incluye dicho tendido, más cloaca y agua. El trámite es "bastante complejo" y lleva "de tres a seis meses" para su aprobación.
En el ámbito sanitario, Javier Meyer anunció la visita de personal del Ministerio de Salud provincial al SAMCo de Las Rosas. El municipio apoya los cambios que se realicen, pero enfatizó en la necesidad de cubrir cargos faltantes, incluyendo obstetricia y cirugía.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a despolitizar las instituciones, señalando que la mezcla de lo público con intereses partidarios o lucrativos solo resulta en problemas. "Cuando se mete la política en una institución, chau la institución," sentenció. El mensaje apunta a la necesidad de enfocarse en las políticas públicas esenciales como salud, seguridad y educación, que son de órbita provincial, y no utilizar las instituciones para ganar visibilidad política, calificando esa actitud como "impresentable".
La Municipalidad de Las Rosas realizó una nueva entrega de aportes a diversas instituciones locales por un total de $7.289.821, además de desembolsos del FAE.
Gustavo Invernizzi, del espacio Unidad Rosense (oficialismo), confirmó que asumirá la presidencia del Concejo Municipal de Las Rosas por el período de un año, luego de una decisión mayoritaria asentada en un acta compromiso el pasado lunes.
El Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, inició la capacitación en Inteligencia Artificial para todas las instituciones educativas de la ciudad, acercando nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos.
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional confirmó tras la intensa lluvia matinal. Se prevén días seminublados y probables chaparrones aislados desde el jueves.
La Municipalidad de Las Rosas informó sobre la actividad semanal en obras públicas que se desarrollan actualmente en la ciudad, abarcando infraestructura vial y educativa. Proyectos en marcha en escuelas y calles.
En Las Rosas, hasta las 12:30 hs. lleva votado entre el 20 y 25% del padrón electoral, según sea la mesa.
El viernes 24 se registraron 68mm, a los cuales se sumaron otros 3mm el sábado. Hubo vientos en la madrugada del sábado.
El Club Atlético Bouquet celebra su expansión e invita al público a participar en un torneo de dos categorías este fin de semana.
El prestigioso torneo de fútbol formativo se disputará del 21 al 24 de noviembre en Las Rosas y tres subsedes, reuniendo a más de 450 jóvenes deportistas de la categoría 2014.
Carranza, hoy pupilo del Monzón Boxing, venció por puntos en la velada del Centro Gallego de Santa Fe. Y precisamente frente a Cristian Balbuena, que daba su última pelea amateur para pasar al profesionalismo.
La provincia de Santa Fe participó con 40 variedades de quesos de cuatro empresas e instituciones en el prestigioso World Cheese Awards 2025 que se celebra en Berna, Suiza.