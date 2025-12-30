Trigo 2025/26: Subregión II Norte obtiene granos de alta sanidad por con deficit de proteína

Uno de los datos más destacados es la clasificación comercial, donde la gran mayoría de la producción se encuadró dentro de los estándares de comercialización superiores: el 69,9% del volumen se categorizó como Grado 2, mientras que un 26,0% alcanzó el Grado 1. Apenas un 4,1% se ubicó en el Grado 3, pero el dato que verdaderamente celebra el sector es el 0,0% de mercadería fuera de estándar, un indicador de sanidad y limpieza impecable que refleja el buen manejo del cultivo y las condiciones ambientales favorables durante la cosecha.

Estos resultados, correspondientes al informe final para la campaña 2025/26 en la Subregión II Norte —área de correpondencia directa de nuestra región—, arrojan una radiografía precisa sobre la calidad del cereal. El Peso Hectolítrico (PH) promedio se situó en 79,32 kg/hl, un valor sumamente sólido que garantiza un rendimiento harinero de alta eficiencia. Al analizar el mapa territorial, la hegemonía en este rubro le corresponde al departamento Marcos Juárez (Córdoba) con un excelente 80,72 kg/hl, seguido por San Martín (Santa Fe) y Unión (Córdoba), ambos rozando los 80 kg/hl. En el otro extremo, Rosario presentó el valor más ajustado de la zona con 77,77 kg/hl.

Sin embargo, el punto de atención para los exportadores y la molinería se centra en los valores de proteína (cuya base es 13,5%), pero promediaron un 9,5%. Este registro se sitúa por debajo de los niveles óptimos de exportación —que usualmente demandan un piso del 10,5%—, lo que podría limitar el acceso a bonificaciones. A nivel departamental, los mejores registros se dieron en Unión y Colón (ambos de Córdoba) con un 9,8%, mientras que el departamento Caseros (Santa Fe) mostró el piso regional con un 9,0%. Los analistas sugieren que los altos rendimientos por hectárea habrían provocado esta "dilución" de la proteína en el grano.

Complementando el perfil industrial, el informe detalla un Gluten Húmedo de 19,6% y un Falling Number de 348 segundos. Este último dato es crucial, ya que asegura una excelente estabilidad enzimática, confirmando que no hubo problemas de brotado. Además, el peso de 1000 granos promedió los 40,18 gramos, ratificando un llenado de grano muy satisfactorio.