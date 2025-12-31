Saludos de Concejal Marcos Di Santo

Banco Nación acreditó por error hasta 700.000 pesos
La falla técnica alcanzó a clientes de Las Rosas y el resto del país. La entidad recomienda no utilizar los fondos ya que serán debitados.
Un momento para hacer una pausa, valorar lo recorrido y agradecer el esfuerzo y la constancia de todo este tiempo. Aprendizajes y experiencias, fortalecen el camino hacia lo que viene. Que el descanso y la esperanza acompañen este cierre de año. ¡Nos reencontramos el próximo! 🥂🌠
La policía recuperó elementos sustraídos y una bicicleta tras operativos en dos domicilios. El fiscal Dr. Baños ordenó la detención del sospechoso.
Por Ulises S. Bonetto - Abogado - Clientes del Nación recibieron dinero por error. Jurídicamente es un "pago indebido". Ante estos casos, la clave es informar y actuar de buena fe para evitar reclamos.
El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.