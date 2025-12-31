Saludos de Concejal Marcos Di Santo

31 de diciembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

Un momento para hacer una pausa, valorar lo recorrido y agradecer el esfuerzo y la constancia de todo este tiempo. Aprendizajes y experiencias, fortalecen el camino hacia lo que viene. Que el descanso y la esperanza acompañen este cierre de año. ¡Nos reencontramos el próximo! 🥂🌠

Lo más visto
deposito error

¿Si el banco se equivoca, el dinero es tuyo?

Las Rosas Digital
Opinión01 de enero de 2026

Por Ulises S. Bonetto - Abogado - Clientes del Nación recibieron dinero por error. Jurídicamente es un "pago indebido". Ante estos casos, la clave es informar y actuar de buena fe para evitar reclamos.

meyer cambio gabinete

Las Rosas: Meyer renueva gabinete

Las Rosas Digital
Locales02 de enero de 2026

El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.

Boletín de noticias