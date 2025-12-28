Vuelco de un camión lechero en la ruta 178

Un auto despistó en ruta 9 y terminó en un maizal
El incidente vial se registró durante la madrugada de este 25 de diciembre. Según testigos, el vehículo dio un vuelco antes de ingresar al predio.
Dos personas de San Genaro resultaron con lesiones tras el accidente ocurrido al mediodía cerca de La California. Fueron trasladadas al hospital local.Bomberos28 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
Hoy al mediodía, un camión que transportaba leche volcó en la ruta nacional 178, a la altura de La California, mientras circulaba en sentido Las Rosas – Las Parejas. Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control y terminó sobre la traza asfáltica.
Los dos ocupantes del rodado, oriundos de San Genaro, sufrieron lesiones y fueron trasladados de urgencia al SAMCo para recibir atención médica. En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Las Rosas y personal policial para ordenar el tránsito y asistir a las víctimas.
El vehículo funcionaba como remis y sufrió pérdidas totales. El chofer logró salir por sus propios medios e ileso.
El siniestro afectó un inmueble en calle Belgrano al 1100. Hubo daños en mercadería y mampostería. Bomberos solicitaron no utilizar el 911 para estos casos y comunicarse directamente a la guardia local: al número 100, al fijo 451465 o al celular 3471-383000.
Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.
El siniestro vial ocurrió Centeno y Las Bandurrias, e involucró a tres camiones y un automóvil. La visibilidad era muy escasa y tres personas resultaron heridas.
El fuego, iniciado por una quema de basura, amenazaba con propagarse a un campo lindero pero fue sofocado a tiempo por una dotación.
El fenómeno climático azotó Las Parejas durante la madrugada del domingo provocando voladura de chapas, caida de árboles y problemas en el cableado eléctrico, requiriendo un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para mitigar los daños.
La fiscal general María Cecilia Vranicich y el gobernador Maximiliano Pullaro presentaron el organismo que operará en todo el territorio provincial.
Con una inversión de 150 millones de dólares, el gobierno provincial presenta las mejoras ediliciasy de la pista. Habrá sorteos de vuelos más espectáculos musicales
Personal de la U.R. III interceptó a una mujer de Las Rosas que circulaba en un rodado con pedido de secuestro activo y portaba un arma blanca.
