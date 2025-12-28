Vuelco de un camión lechero en la ruta 178

Detalles del siniestro vial

Hoy al mediodía, un camión que transportaba leche volcó en la ruta nacional 178, a la altura de La California, mientras circulaba en sentido Las Rosas – Las Parejas. Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control y terminó sobre la traza asfáltica.

Asistencia y estado de los ocupantes

Los dos ocupantes del rodado, oriundos de San Genaro, sufrieron lesiones y fueron trasladados de urgencia al SAMCo para recibir atención médica. En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Las Rosas y personal policial para ordenar el tránsito y asistir a las víctimas.