Vuelco de un camión lechero en la ruta 178

Dos personas de San Genaro resultaron con lesiones tras el accidente ocurrido al mediodía cerca de La California. Fueron trasladadas al hospital local.

28 de diciembre de 2025
Detalles del siniestro vial

Hoy al mediodía, un camión que transportaba leche volcó en la ruta nacional 178, a la altura de La California, mientras circulaba en sentido Las Rosas – Las Parejas. Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control y terminó sobre la traza asfáltica.

Asistencia y estado de los ocupantes

Los dos ocupantes del rodado, oriundos de San Genaro, sufrieron lesiones y fueron trasladados de urgencia al SAMCo para recibir atención médica. En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Las Rosas y personal policial para ordenar el tránsito y asistir a las víctimas.

