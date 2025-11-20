Emotivo encuentro: un camionero sorprendió a Santino con un regalo especial

Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.

Locales20 de noviembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

 Un gesto conmovedor tuvo lugar en Las Rosas, cuando el transportista Javier Argentieri se reunió con Santino Nievas para entregarle un obsequio invaluable. La historia se remonta a cuatro años atrás, en una balanza pública local, donde Argentieri fotografió a un pequeño Santino jugando con su primer camión de juguete, una imagen que le recordó a sus propios comienzos.

Un lazo a través del tiempo

Tras ver un reportaje de esos tiempo sobre el joven, Argentieri contactó al transportista rosense Adrián Nuñez para confirmar la identidad del niño. Al verificarlo, decidió enmarcar aquella foto y viajar para regalársela. "Me hizo acordar a mis principios, a lo que soñábamos de pibe", expresó emocionado Javier, quien además aconsejó a Santino priorizar sus estudios secundarios antes de obtener su carnet profesional.

Sueños sobre ruedas

Santino, visiblemente conmovido, agradeció el gesto y mostró su actual camión a escala, construido por él mismo. "Lo hice con esfuerzo, lagrimeé por lo que llegué", confesó el joven. Su madre, Cecilia Gerbaudo, se mostró orgullosa por la perseverancia de su hijo. Este encuentro reafirmó que la pasión por los camiones une generaciones y mantiene vivos los sueños.

Fuente: 4TV


 

