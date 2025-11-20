Emotivo encuentro: un camionero sorprendió a Santino con un regalo especial

Las Rosas: Nueva jornada de castración
El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.
Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.
Un gesto conmovedor tuvo lugar en Las Rosas, cuando el transportista Javier Argentieri se reunió con Santino Nievas para entregarle un obsequio invaluable. La historia se remonta a cuatro años atrás, en una balanza pública local, donde Argentieri fotografió a un pequeño Santino jugando con su primer camión de juguete, una imagen que le recordó a sus propios comienzos.
Tras ver un reportaje de esos tiempo sobre el joven, Argentieri contactó al transportista rosense Adrián Nuñez para confirmar la identidad del niño. Al verificarlo, decidió enmarcar aquella foto y viajar para regalársela. "Me hizo acordar a mis principios, a lo que soñábamos de pibe", expresó emocionado Javier, quien además aconsejó a Santino priorizar sus estudios secundarios antes de obtener su carnet profesional.
Santino, visiblemente conmovido, agradeció el gesto y mostró su actual camión a escala, construido por él mismo. "Lo hice con esfuerzo, lagrimeé por lo que llegué", confesó el joven. Su madre, Cecilia Gerbaudo, se mostró orgullosa por la perseverancia de su hijo. Este encuentro reafirmó que la pasión por los camiones une generaciones y mantiene vivos los sueños.
Fuente: 4TV
Meyer anunció inversión inmobiliaria clave para el Complejo Ambiental, avances en infraestructura, luminarias y expansión del pavimento, y el compromiso con gestión eficiente de residuos en la ciudad.
El concejal de Las Rosas repasó iniciativas como el chip para perros, la declaración de interés sobre los Derechos del Niño y la renovación del "Comité de Cuenca Arroyo de las Turbias", además de anticipar novedades del hospital local.
La Municipalidad de Las Rosas realizó una nueva entrega de aportes a diversas instituciones locales por un total de $7.289.821, además de desembolsos del FAE.
Gustavo Invernizzi, del espacio Unidad Rosense (oficialismo), confirmó que asumirá la presidencia del Concejo Municipal de Las Rosas por el período de un año, luego de una decisión mayoritaria asentada en un acta compromiso el pasado lunes.
El Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, inició la capacitación en Inteligencia Artificial para todas las instituciones educativas de la ciudad, acercando nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos.
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional confirmó tras la intensa lluvia matinal. Se prevén días seminublados y probables chaparrones aislados desde el jueves.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Hacer el balance del 2025 en función del rendimiento de nuestras liquidaciones. Para avanzar en la toma de decisiones considerando la evolución de la macroeconomía local.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.