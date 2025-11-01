Obras públicas en Las Rosas: luminarias, infraestructura en escuelas y pavimento

Baja participación en las urnas hasta el mediodía
En Las Rosas, hasta las 12:30 hs. lleva votado entre el 20 y 25% del padrón electoral, según sea la mesa.
La Municipalidad de Las Rosas informó sobre la actividad semanal en obras públicas que se desarrollan actualmente en la ciudad, abarcando infraestructura vial y educativa. Los proyectos en curso escuelas y calles
Entre las tareas más recientes, se destaca la reparación y el reemplazo de luminarias a tecnología LED que avanza a lo largo de la Ruta Nacional 178, una tarea que apunta a mejorar la seguridad en el acceso a la localidad.
Asimismo, finalizaron los trabajos de pavimentación en la calle Salta al 100, donde se completó la segunda mano de cemento armado. En la misma arteria, en la altura del 200, se efectuó el tomado de juntas en el nuevo pavimento, buscando la durabilidad de la obra vial.
En materia educativa, la obra de una nueva aula en la Escuela N°196 “Ignacio Crespo” avanza en su etapa inicial. Este proyecto se lleva adelante en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del Plan Abre – Programa 1000 Aulas, enfocado en ampliar la capacidad edilicia de los establecimientos. Paralelamente, continúa la construcción de la nueva vereda en la Escuela Técnica N°278 “Gral. Enrique Mosconi” (foto de portada), mejorando el entorno para los estudiantes.
El viernes 24 se registraron 68mm, a los cuales se sumaron otros 3mm el sábado. Hubo vientos en la madrugada del sábado.
Vecinos denuncian en redes sociales la sustracción de objetos de valor sentimental en el cementerio local, generando indignación.
La municipalidad de la ciudad culminó la obra de pavimento en calle Salta al 200, marcando un hito. Se abrieron los sobres del llamado a licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaborad
El senador provincial Pablo Verdecchia analizó problemáticas de gestión y la necesidad de nuevas obras de infraestructura con la comisión directiva.
Los trabajos de bacheo y repavimentación se concentran en la travesía urbana de Las Rosas y en el tramo Villa Eloísa hasta Armstrong, con paso alternado de vehículos.
La municipalidad abrió los sobres para esa infraestructura del futuro barrio. El intendente Javier Meyer estima que los terrenos se entregarán a mediados de 2026.
Se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. Sebastián Lucero, director técnico de la Selección Cañadense se mostró "muy ilusionado" y confirmó los detalles de la concentración.
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional supervisa obras de mantenimiento en la Ruta Nacional 178, desde el límite con Buenos Aires hasta Las Rosas, priorizando seguridad vial y transitabilidad.
El caso de seis mujeres en San Jerónimo Sud que sufrieron la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial y piden legislar contra el abuso digital. Habla una de ellas.
El fútbol de Las Rosas celebra un hito en la Liga Cañadense: Williams Kemmis, Almafuerte y Belgrano Athletic Club (BAC) lograron su pase a la instancia de octavos de final del torneo, asegurando una completa representación local.