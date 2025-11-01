Obras públicas en Las Rosas: luminarias, infraestructura en escuelas y pavimento

La Municipalidad de Las Rosas informó sobre la actividad semanal en obras públicas que se desarrollan actualmente en la ciudad, abarcando infraestructura vial y educativa. Los proyectos en curso escuelas y calles

Avances en luminarias en ruta 178 y pavimento urbano

Entre las tareas más recientes, se destaca la reparación y el reemplazo de luminarias a tecnología LED que avanza a lo largo de la Ruta Nacional 178, una tarea que apunta a mejorar la seguridad en el acceso a la localidad.

Asimismo, finalizaron los trabajos de pavimentación en la calle Salta al 100, donde se completó la segunda mano de cemento armado. En la misma arteria, en la altura del 200, se efectuó el tomado de juntas en el nuevo pavimento, buscando la durabilidad de la obra vial.

Inversión en educación local

En materia educativa, la obra de una nueva aula en la Escuela N°196 “Ignacio Crespo” avanza en su etapa inicial. Este proyecto se lleva adelante en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del Plan Abre – Programa 1000 Aulas, enfocado en ampliar la capacidad edilicia de los establecimientos. Paralelamente, continúa la construcción de la nueva vereda en la Escuela Técnica N°278 “Gral. Enrique Mosconi” (foto de portada), mejorando el entorno para los estudiantes.