Las Rosas: niños del CAF n° 8 disfrutarán de colonias de verano gratuitas

Un cierre de ciclo con novedades

En el marco del cierre del ciclo anual del Centro de Acción Familiar (CAF) N° 8, el senador Pablo Verdecchia y la directora de la institución, Ángela Senger, anunciaron una importante iniciativa para la temporada estival. Gracias a un convenio con los tres clubes de la ciudad, los niños de entre 5 y 8 años que asisten al Centro podrán participar gratuitamente de las colonias de vacaciones.

Inclusión y trabajo en red

El proyecto busca garantizar la igualdad de oportunidades, permitiendo que 16 chicos elijan el club de su preferencia según sus simpatías. "Es una alegría grande poder hacer un trabajo que venimos haciendo con la directora del CAF (...) y se le abre a los chicos esa posibilidad que a veces la tenían limitada por cuestiones económicas", destacó Pablo Verdecchia.

Por su parte, Ángela Senger explicó la logística del acuerdo, que incluye la gestión de certificados médicos junto al SAMCo y la provisión diaria de una colación a través de programas provinciales de nutrición. "Saber que los niños del CAF tienen las mismas oportunidades que el resto, eso para nosotras es maravilloso", afirmó la directora. Juan Franco Pietracupa subrayó que la medida representa una "real inclusión" al integrar a los niños con sus pares en un mismo tenor.