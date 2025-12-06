Las Rosas: niños del CAF n° 8 disfrutarán de colonias de verano gratuitas

Javier Meyer: “Una buena administración saca el Estado adelante”
El intendente detalló avances en pavimento, cloacas y seguridad. Valoró el ordenamiento y la ejecución de proyectos en Las Rosas.
Un acuerdo interinstitucional permitirá que chicos de 5 a 8 años asistan a los clubes de Las Rosas con todo pago, promoviendo la inclusión .Locales06 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
En el marco del cierre del ciclo anual del Centro de Acción Familiar (CAF) N° 8, el senador Pablo Verdecchia y la directora de la institución, Ángela Senger, anunciaron una importante iniciativa para la temporada estival. Gracias a un convenio con los tres clubes de la ciudad, los niños de entre 5 y 8 años que asisten al Centro podrán participar gratuitamente de las colonias de vacaciones.
El proyecto busca garantizar la igualdad de oportunidades, permitiendo que 16 chicos elijan el club de su preferencia según sus simpatías. "Es una alegría grande poder hacer un trabajo que venimos haciendo con la directora del CAF (...) y se le abre a los chicos esa posibilidad que a veces la tenían limitada por cuestiones económicas", destacó Pablo Verdecchia.
Por su parte, Ángela Senger explicó la logística del acuerdo, que incluye la gestión de certificados médicos junto al SAMCo y la provisión diaria de una colación a través de programas provinciales de nutrición. "Saber que los niños del CAF tienen las mismas oportunidades que el resto, eso para nosotras es maravilloso", afirmó la directora. Juan Franco Pietracupa subrayó que la medida representa una "real inclusión" al integrar a los niños con sus pares en un mismo tenor.
El intendente detalló avances en pavimento, cloacas y seguridad. Valoró el ordenamiento y la ejecución de proyectos en Las Rosas.
El municipio cierra el año con reservas cercanas a los 3400 millones de pesos. El intendente Meyer anunció alivio fiscal y la continuidad de la pavimentación en calle Salta y Moreno.
Por iniciativa del edil Marcos Di Santo, el Concejo declaró de Interés la Copa "Leo Ponzio". El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca el aporte del torneo organizado por el Club A. Williams Kemmis al deporte infantil y la integración regional.
El intendente rosense detalló además avances en pavimento y luces. Confirmó 3.400 millones en caja y cuestionó duramente el rol del Estado ante el feriado optativo.
El municipio realizó hoy un nuevo operativo del Programa de Control Animal para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y acercar el servicio a los vecinos.
Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.
Meyer anunció inversión inmobiliaria clave para el Complejo Ambiental, avances en infraestructura, luminarias y expansión del pavimento, y el compromiso con gestión eficiente de residuos en la ciudad.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Mercado de Granos. por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Para ayudar a mirar con más agudeza las oportunidades de precio, y no quedarnos en miradas sesgadas por la historia reciente.
Seis talentos de la región fueron convocados por Cincinnati para disputar el prestigioso torneo del 15 al 19 de diciembre. Sus clubes celebraron el logro y destacaron el esfuerzo y la proyección de cada jugador.
Plan bandera: Pullaro y Monteoliva coordinan el trabajo de seguridad en Rosario