Cambios en el calendario y modalidad de la vacuna Triple Viral
El calendario nacional de vacunación en Argentina introdujo cambios significativos en la aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.
Según explicó Ivana Machado del vacunatorio local en una entrevista para el 4TV, la principal novedad es el adelanto de la segunda dosis, que anteriormente se aplicaba a los 5 años y ahora debe administrarse entre los 15 y 18 meses de edad.
Nuevos plazos y beneficiarios
Esta actualización rige exclusivamente para los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Los menores nacidos antes de esa fecha deberán mantener el esquema tradicional y esperar hasta el ingreso escolar a los 5 años para recibir el refuerzo, a menos que se disponga una campaña especial.
"Lo que sí cambió fue la presentación; antes era una vacunita de presentación única", señaló Machado, resaltando que ahora los frascos contienen cinco dosis.
Turnos y organización
Debido a que el nuevo formato de los viales es multidosis, el centro de salud ahora requiere que los padres soliciten turnos previos. "Debemos juntar cinco criaturas para vacunar y no perder dosis", explicó la encargada de vacunatorio.
Actualmente, las aplicaciones se realizan los días miércoles, y se recomienda a las familias comunicarse los lunes para coordinar la asistencia y optimizar el uso de los insumos.
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