Avanzan obras de bacheo en calles de Las Rosas

Arte y pampa húmeda integran un mural en Las Rosas
Emily Sundt y Marcia Vitali fusionan paisajes agrícolas y naturaleza autóctona en una obra artística que busca embellecer los tapiales de la ciudad.
El municipio realiza reparaciones en arterias clave para mejorar la transitabilidad y seguridad vial local.
El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.
El conductor de una moto Tornado perdió el dominio de la misma debido al mal estado de la calzada por obras de fresado efectuadas por Vialidad Nacional y no finalizadas. Fue trasladado al hospital por posible fractura.
El intendente Javier Meyer destacó que la administración cuenta con recursos propios para cumplir con los empleados y el plan de obras vigente.
El senador Verdecchia subrayó la importancia del nuevo espacio que reunirá a seis organismos que antes funcionaban en oficinas dispersas y en malas condiciones. Es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano.
Las precipitaciones registradas entre el domingo y el lunes trajeron un marcado descenso de temperatura y favorecen los cultivos de maíz en la región.
Un sujeto apodado "El Pelado", conocido en la zona por reiterados hechos delictivos menores, protagonizó una fuga increíble.
El certamen nocturno para Octava Damas y Séptima Caballeros comienza el 12 de enero en el complejo con nuevas instalaciones y quincho.
Emilia, de 7 meses, fue trasladada de urgencia a Rafaela tras sufrir una descompensación por el veneno. Su madre pide mayor prevención.
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó este jueves el fallecimiento de un hombre de 29 años, residente de Las Toscas. Hay dos casos fatales en departamento Belgrano.