Avanzan obras de bacheo en calles de Las Rosas

Arte y pampa húmeda integran un mural en Las Rosas Las Rosas Digital Locales 06 de enero de 2026 Emily Sundt y Marcia Vitali fusionan paisajes agrícolas y naturaleza autóctona en una obra artística que busca embellecer los tapiales de la ciudad.

Las Rosas: Meyer renueva gabinete Las Rosas Digital Locales 02 de enero de 2026 El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.

Falta de mantenimiento en Ruta 178: motociclista herido tras perder el control y derrapar Las Rosas Digital Locales 23 de diciembre de 2025 El conductor de una moto Tornado perdió el dominio de la misma debido al mal estado de la calzada por obras de fresado efectuadas por Vialidad Nacional y no finalizadas. Fue trasladado al hospital por posible fractura.

Las Rosas asegura sueldos, aguinaldo y bono extra de 70.000 pesos Las Rosas Digital Locales 20 de diciembre de 2025 El intendente Javier Meyer destacó que la administración cuenta con recursos propios para cumplir con los empleados y el plan de obras vigente.

El Centro Cívico de Las Rosas comenzó a operar y centralizará seis servicios provinciales Las Rosas Digital Locales 16 de diciembre de 2025 El senador Verdecchia subrayó la importancia del nuevo espacio que reunirá a seis organismos que antes funcionaban en oficinas dispersas y en malas condiciones. Es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano.