Avanzan obras de bacheo en calles de Las Rosas

El municipio realiza reparaciones en arterias clave para mejorar la transitabilidad y seguridad vial local.

Locales07 de enero de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

Ubicación de los trabajos:

🔸 Sarmiento e Italia.
🔸 Sarmiento y Lavalle.
🔸 Mendoza al 500.
🔸 San Martín al 0-99.
🔸 San Lorenzo al 1200

