Inteligencia Artificial llega a escuelas de Las Rosas

Formación en nuevas herramientas educativas

El pasado fin de semana, el Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, dio inicio a la capacitación en Inteligencia Artificial (IA). Esta jornada está destinada a todas las instituciones educativas de nuestra ciudad.

Con esta iniciativa, el Municipio continúa acercando nuevas herramientas y conocimientos a los docentes. La capacitación se llevó a cabo en el Colegio Sagrado Corazón, espacio cedido para realizar la jornada de formación tecnológica.