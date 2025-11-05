Inteligencia Artificial llega a escuelas de Las Rosas

El Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, inició la capacitación en Inteligencia Artificial para todas las instituciones educativas de la ciudad, acercando nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos.

Locales05 de noviembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Gemini_Generated_Image_taye45taye45taye

Formación en nuevas herramientas educativas 

El pasado fin de semana, el Secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, dio inicio a la capacitación en Inteligencia Artificial (IA). Esta jornada está destinada a todas las instituciones educativas de nuestra ciudad.

Con esta iniciativa, el Municipio continúa acercando nuevas herramientas y conocimientos a los docentes. La capacitación se llevó a cabo en el Colegio Sagrado Corazón, espacio cedido para realizar la jornada de formación tecnológica.

