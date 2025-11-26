Cecilia González se destacó en el ultra trail "Expedición Conociendo la Pachamama", en Tilcara

La deportista rosense Cecilia Gonzalez protagonizó una destacada actuación en una exigente competencia de trail running llevada a cabo recientemente en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy. En un desafío que puso a prueba la resistencia física y mental de los participantes, Gonzalez logró completar un recorrido de 120 kilómetros, enfrentándose a la geografía y el clima del norte argentino.

El evento, caracterizado por su formato de autosuficiencia, no contaba con marcas, puestos de comida ni asistencia externa. A pesar de la dureza de la prueba, la atleta local consiguió posicionarse primera en su categoría. Asimismo, alcanzó el podio como la segunda mujer en llegar a la meta y obtuvo el puesto número 12 en la clasificación general, que incluía a hombres y mujeres.

El desafío de la autosuficiencia

La carrera se distinguió por su modalidad de supervivencia. Los corredores debían cargar con todo lo necesario para subsistir durante la travesía. "Fueron 28 horas de carrera donde no tenés nada, estás vos con tu mochila y tus cosas en el medio de la nada", relató Gonzalez.

La logística personal fue clave para el éxito. Según detalló la protagonista, debían gestionar su propia hidratación cargando aproximadamente un litro y medio de agua y reabasteciéndose en ríos o arroyos encontrados en el camino. Además, la mochila debía contener alimento, pastillas de sal para la rehidratación y abrigo suficiente para soportar la amplitud térmica de la región.

Clima adverso y exigencia mental

Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante durante las 28 horas de competencia continua. Durante el día, el sol y el calor fueron intensos, pero la situación cambió drásticamente al caer la noche. "Por la noche hizo 3 o 4 grados bajo cero. Nos tocó una madrugada muy cerrada, no se veía, solo con la linterna que llevábamos", explicó la corredora, agregando que debieron enfrentar nevisca y fuertes vientos.

Más allá de la preparación física de un año que requirió este evento, Gonzalez destacó el factor psicológico como el motor principal para culminar la prueba. El cansancio, el hambre, la sed y el sueño fueron obstáculos constantes. "Creo que lo fundamental es tener cabeza para terminar. Yo fui con la idea de que la tenía que terminar como sea", afirmó.

Tras superar la adversidad y disfrutar de los paisajes jujeños, la atleta de Las Rosas se mostró satisfecha por haber finalizado "muy entera" y ya piensa en retomar los entrenamientos para futuros desafíos.

Presencia internacional y casi toda Argentina

Participaron de atletas de Paraguay, Uruguay, Venezuela y España, al igual que de 17 provincias argentinas, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Ultra Trail o Ultra Maratón es una variante del trail running (correr por senderos o montaña) y se utiliza para designar aquellas carreras a pie que tienen lugar en un entorno natural (montañas, desiertos, bosques o llanuras) y cuyo recorrido supera la distancia de un maratón tradicional.