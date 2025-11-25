Karate: Julián Cesar logra medallas de bronce en el Panamericano de Brasil

Liga Cañadense de Futbol: equipos rosenses ¡¡ afuera !!
Ya se conocen los cuatro equipos que lucharán por el título. El Kemmis y Almafuerte se quedaron afuera en cuartos de final. Repasa los resultados, goles y los próximos cruces.
El deportista de Club A. Almafuerte (Las Rosas) tuvo muy buen desempeño en Natal. Clasificó al Mundial de Eslovenia 2026 tras su gran actuación con la delegación argentina de karate.Deportes25 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El deportista de Las Rosas, Julián Cesar, protagonizó una destacada actuación en el Campeonato Panamericano y Open Internacional de Karate I.K.U. El evento se desarrolló del 20 al 23 de noviembre en el estadio "Gimnasio Nelio Dias" de la ciudad de Natal, Brasil.
Durante cuatro días de intensa competencia, el representante del Club Atlético Almafuerte y la Escuela de Karate Shitokai se midió ante rivales de jerarquía provenientes de Estados Unidos, Chile, México, Perú y el anfitrión, Brasil. En este exigente marco, Cesar logró subirse al podio en dos oportunidades.
El karateca obtuvo la medalla de bronce en Kumite individual (categoría Seniors masculino de 18 a 40 años, -74kg) y repitió el tercer puesto en la modalidad de Kumite por equipos. Asimismo, alcanzó un meritorio cuarto lugar en Kata.
El desempeño individual de Cesar y del resto de la delegación fue fundamental para que la delegación argentina de Karate se consagrara Subcampeona Panamericana en el medallero general, un hito para el deporte nacional.
Este éxito deportivo no solo trae medallas a Santa Fe, sino que reafirma la confirmación de Julián para el próximo Mundial de Karate 2026 de la Liga I.K.U, que tendrá lugar en Eslovenia, consolidando el trabajo de la Escuela de Karate Shitokai Almafuerte.y su proyección internacional.
En el marco de la 2.° Copa Leo Ponzio, organizada por el Club Williams Kemmis de Las Rosas, se llevó adelante la presentación de estas impecables instalaciones de la institución.
Autoridades municipales acompañaron la apertura de las nuevas instalaciones. Una obra que impulsa el crecimiento de la institución y la comunidad.
Con todos los partidos de Octavos ya jugados disputarán los Cuartos: Almafuerte, W. Kemmis, Sportivo, Sport, Montes de Oca, ADEO, Campaña y Carcaraná.
Carranza, hoy pupilo del Monzón Boxing, venció por puntos en la velada del Centro Gallego de Santa Fe. Y precisamente frente a Cristian Balbuena, que daba su última pelea amateur para pasar al profesionalismo.
El prestigioso torneo de fútbol formativo se disputará del 21 al 24 de noviembre en Las Rosas y tres subsedes, reuniendo a más de 450 jóvenes deportistas de la categoría 2014.
La Liga Cañadense de Fútbol entra en su fase decisiva con un formato que no permite errores.
Salud activará un plan extramuros ante el aumento de casos de coqueluche. Advierten sobre la escasa percepción de riesgo en adultos y cuidadores.
El 22 de noviembre, a 52 km de Las Rosas, las tropas porteñas ejecutaron a cientos de soldados indefensos. Entre los sobrevivientes del horror estuvo José Hernández, futuro autor de la obra máxima de la literatura gauchesca.
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.