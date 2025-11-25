Karate: Julián Cesar logra medallas de bronce en el Panamericano de Brasil

Participación destacada en Natal

El deportista de Las Rosas, Julián Cesar, protagonizó una destacada actuación en el Campeonato Panamericano y Open Internacional de Karate I.K.U. El evento se desarrolló del 20 al 23 de noviembre en el estadio "Gimnasio Nelio Dias" de la ciudad de Natal, Brasil.

Durante cuatro días de intensa competencia, el representante del Club Atlético Almafuerte y la Escuela de Karate Shitokai se midió ante rivales de jerarquía provenientes de Estados Unidos, Chile, México, Perú y el anfitrión, Brasil. En este exigente marco, Cesar logró subirse al podio en dos oportunidades.

Resultados y medallas

El karateca obtuvo la medalla de bronce en Kumite individual (categoría Seniors masculino de 18 a 40 años, -74kg) y repitió el tercer puesto en la modalidad de Kumite por equipos. Asimismo, alcanzó un meritorio cuarto lugar en Kata.

El desempeño individual de Cesar y del resto de la delegación fue fundamental para que la delegación argentina de Karate se consagrara Subcampeona Panamericana en el medallero general, un hito para el deporte nacional.

Rumbo a Eslovenia

Este éxito deportivo no solo trae medallas a Santa Fe, sino que reafirma la confirmación de Julián para el próximo Mundial de Karate 2026 de la Liga I.K.U, que tendrá lugar en Eslovenia, consolidando el trabajo de la Escuela de Karate Shitokai Almafuerte.y su proyección internacional.