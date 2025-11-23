Inauguraron nuevos vestuarios en el Club Williams Kemmis, de Las Rosas

El Club Atlético Williams Kemmis oficializó hoy la apertura de sus nuevos vestuarios, marcando un hito en su infraestructura deportiva. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades municipales, miembros del gabinete y concejales de la ciudad, acompañando a la dirigencia en este paso clave para el desarrollo del club

Crecimiento institucional

Esta obra es considerada un avance significativo no solo para los atletas de la institución, sino para toda la comunidad que se beneficia del fortalecimiento de los espacios recreativos y sociales.