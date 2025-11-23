Inauguraron nuevos vestuarios en el Club Williams Kemmis, de Las Rosas

Autoridades municipales acompañaron la apertura de las nuevas instalaciones. Una obra que impulsa el crecimiento de la institución y la comunidad.

El Club Atlético Williams Kemmis oficializó hoy la apertura de sus nuevos vestuarios, marcando un hito en su infraestructura deportiva. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades municipales, miembros del gabinete y concejales de la ciudad, acompañando a la dirigencia en este paso clave para el desarrollo del club

Crecimiento institucional 

Esta obra es considerada un avance significativo no solo para los atletas de la institución, sino para toda la comunidad que se beneficia del fortalecimiento de los espacios recreativos y sociales.

