Inauguraron nuevos vestuarios en el Club Williams Kemmis, de Las Rosas

Williams Kemmis goleó a Belgrano 6-0 y se metió en cuartos de final
Con todos los partidos de Octavos ya jugados disputarán los Cuartos: Almafuerte, W. Kemmis, Sportivo, Sport, Montes de Oca, ADEO, Campaña y Carcaraná.
Autoridades municipales acompañaron la apertura de las nuevas instalaciones. Una obra que impulsa el crecimiento de la institución y la comunidad.Deportes23 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El Club Atlético Williams Kemmis oficializó hoy la apertura de sus nuevos vestuarios, marcando un hito en su infraestructura deportiva. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades municipales, miembros del gabinete y concejales de la ciudad, acompañando a la dirigencia en este paso clave para el desarrollo del club
Esta obra es considerada un avance significativo no solo para los atletas de la institución, sino para toda la comunidad que se beneficia del fortalecimiento de los espacios recreativos y sociales.
Carranza, hoy pupilo del Monzón Boxing, venció por puntos en la velada del Centro Gallego de Santa Fe. Y precisamente frente a Cristian Balbuena, que daba su última pelea amateur para pasar al profesionalismo.
El prestigioso torneo de fútbol formativo se disputará del 21 al 24 de noviembre en Las Rosas y tres subsedes, reuniendo a más de 450 jóvenes deportistas de la categoría 2014.
La Liga Cañadense de Fútbol entra en su fase decisiva con un formato que no permite errores.
El Club Atlético Bouquet celebra su expansión e invita al público a participar en un torneo de dos categorías este fin de semana.
El equipo continúa su apuesta por la combinación de juventud y experiencia, logrando una victoria por 1-0 ante Unión de Villa, en San José de la Esquina.
Gobierno provincial y Asociación de Fútbol Argentino firmaron convenio para promocionar la competencia y su mascota, Capi, destacando valores deportivos.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
El organismo unificado en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos registró trámites que permitieron gestiones 100 % online. Busca eliminar el papel para 2026 y agilizar procesos administrativos en la provincia.
El intendente rosense detalló además avances en pavimento y luces. Confirmó 3.400 millones en caja y cuestionó duramente el rol del Estado ante el feriado optativo.
Salud activará un plan extramuros ante el aumento de casos de coqueluche. Advierten sobre la escasa percepción de riesgo en adultos y cuidadores.