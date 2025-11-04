Santa Fe y AFA se unen para difundir Juegos Suramericanos 2026

Agustín Carranza se impuso por nocaut en Cañada Rosquín
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.
Gobierno provincial y Asociación de Fútbol Argentino firmaron convenio para promocionar la competencia y su mascota, Capi, destacando valores deportivos.Deportes04 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmaron un convenio de colaboración clave este martes para impulsar la difusión y promoción de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acuerdo, rubricado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, busca incentivar la competencia, así como los valores inherentes a la actividad deportiva.
La firma fue realizada por el secretario provincial de Vinculación Institucional de Santa Fe, Julián Galdeano, en su rol de coordinador general de los Juegos, y el presidente de AFA, Claudio Tapia. También participó el ministro de Educación, José Goity.
Uno de los principales objetivos de este acuerdo es dar a conocer a Capi, la mascota oficial de los Juegos. Galdeano explicó que Capi será visible en eventos deportivos de alto perfil. "Vamos a dar a conocer a la mascota oficial, Capi, que a partir de ahora va a aparecer junto con los jugadores para difundir los Juegos, el deporte, los valores que implican y que el legado en la provincia sea un hito que nos marque para el futuro”, afirmó el secretario.
A través del convenio, la AFA se comprometió a realizar sus "mayores esfuerzos" para que Capi participe en la etapa previa a los partidos de los campeonatos o torneos donde compitan equipos de Primera División del fútbol argentino.
Galdeano destacó la magnitud del evento. "Esta articulación con la AFA tiene por objetivo difundir los juegos, que van a ser un evento histórico para la provincia de Santa Fe el año que viene", señaló. El funcionario enfatizó la importancia de la difusión a nivel nacional. “Queremos que no solo Santa Fe sino todo el país conozca sobre esta competencia deportiva que va a ser importantísima para mostrar nuestras ciudades y los deportistas que el país tiene”.
Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además de la difusión, el convenio promueve acciones formativas en clubes sobre los deportes, disciplinas y culturas de los países participantes, así como el desarrollo de actividades científicas, educativas y culturales que promuevan la solidaridad, la tolerancia y la sustentabilidad. El acuerdo también se alinea con el programa "Santa Fe en Movimiento", impulsado por los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano.
Parte del legado de los Juegos incluirá la continuidad de la formación de docentes y estudiantes de educación física de la provincia. También se promocionará la asistencia de delegaciones escolares de toda Santa Fe a las diferentes instancias de la competencia.onvenio para promocionar los Juegos Suramericanos 2026. La mascota Capi difundirá el evento y sus valores en partidos de fútbol argentino.
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
Se impuso en el evento "La primera batalla" en el cuarto round ante Jesús Daneff, dejando una gran impresión en la jornada de Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica.
Las chicas del Kemmis triunfaron 3 a 0 con goles de Amado, Legarda y Sabadini. El equipo, con gran presencia de juveniles locales, enfrentará a Villa Eloísa en un duelo decisivo.
Se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. Sebastián Lucero, director técnico de la Selección Cañadense se mostró "muy ilusionado" y confirmó los detalles de la concentración.
El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.
Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.
Un joven con pedido de captura por robo en Cañada de Gómez fue identificado por el Comando Radioeléctrico en la terminal parejense, pero usó el tumulto del evento deportivo para evadirse.
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional confirmó tras la intensa lluvia matinal. Se prevén días seminublados y probables chaparrones aislados desde el jueves.