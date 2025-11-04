Santa Fe y AFA se unen para difundir Juegos Suramericanos 2026

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmaron un convenio de colaboración clave este martes para impulsar la difusión y promoción de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acuerdo, rubricado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, busca incentivar la competencia, así como los valores inherentes a la actividad deportiva.

La firma fue realizada por el secretario provincial de Vinculación Institucional de Santa Fe, Julián Galdeano, en su rol de coordinador general de los Juegos, y el presidente de AFA, Claudio Tapia. También participó el ministro de Educación, José Goity.

Promoción con la mascota oficial

Uno de los principales objetivos de este acuerdo es dar a conocer a Capi, la mascota oficial de los Juegos. Galdeano explicó que Capi será visible en eventos deportivos de alto perfil. "Vamos a dar a conocer a la mascota oficial, Capi, que a partir de ahora va a aparecer junto con los jugadores para difundir los Juegos, el deporte, los valores que implican y que el legado en la provincia sea un hito que nos marque para el futuro”, afirmó el secretario.

A través del convenio, la AFA se comprometió a realizar sus "mayores esfuerzos" para que Capi participe en la etapa previa a los partidos de los campeonatos o torneos donde compitan equipos de Primera División del fútbol argentino.

Un evento histórico y con legado

Galdeano destacó la magnitud del evento. "Esta articulación con la AFA tiene por objetivo difundir los juegos, que van a ser un evento histórico para la provincia de Santa Fe el año que viene", señaló. El funcionario enfatizó la importancia de la difusión a nivel nacional. “Queremos que no solo Santa Fe sino todo el país conozca sobre esta competencia deportiva que va a ser importantísima para mostrar nuestras ciudades y los deportistas que el país tiene”.

Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además de la difusión, el convenio promueve acciones formativas en clubes sobre los deportes, disciplinas y culturas de los países participantes, así como el desarrollo de actividades científicas, educativas y culturales que promuevan la solidaridad, la tolerancia y la sustentabilidad. El acuerdo también se alinea con el programa "Santa Fe en Movimiento", impulsado por los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano.

Parte del legado de los Juegos incluirá la continuidad de la formación de docentes y estudiantes de educación física de la provincia. También se promocionará la asistencia de delegaciones escolares de toda Santa Fe a las diferentes instancias de la competencia.onvenio para promocionar los Juegos Suramericanos 2026. La mascota Capi difundirá el evento y sus valores en partidos de fútbol argentino.