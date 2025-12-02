La rosense Luisina Ponzio nominada para los Premios Olimpia

Orgullo para Las Rosas

La destacada billarista de Las Rosas, Luisina Ponzio, ha sido reconocida para formar parte de la prestigiosa 72° edición de los Premios Olimpia. Este evento galardona a los mejores atletas del país, resaltando el crecimiento y compromiso de Luisina en el billar argentino.

Una noche de gala en La Boca

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, bajo la producción de Torneos. La Federación Argentina de Billar felicitó a los deportistas ternados en las 43 disciplinas, destacando que su trabajo enaltece a toda la comunidad deportiva nacional.