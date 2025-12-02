La rosense Luisina Ponzio nominada para los Premios Olimpia

Cremería y Sport son los finalistas del Clausura 2025
Ambos equipos superaron las semifinales con autoridad y definirán el título. Cremería ganó por la mínima y Sport se impuso en Correa. Se viene una gran final.
La billarista de Las Rosas será protagonista en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte, representando al deporte local a nivel nacional.Deportes02 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
La destacada billarista de Las Rosas, Luisina Ponzio, ha sido reconocida para formar parte de la prestigiosa 72° edición de los Premios Olimpia. Este evento galardona a los mejores atletas del país, resaltando el crecimiento y compromiso de Luisina en el billar argentino.
La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, bajo la producción de Torneos. La Federación Argentina de Billar felicitó a los deportistas ternados en las 43 disciplinas, destacando que su trabajo enaltece a toda la comunidad deportiva nacional.
Ambos equipos superaron las semifinales con autoridad y definirán el título. Cremería ganó por la mínima y Sport se impuso en Correa. Se viene una gran final.
El equipo de futbol femenino de C. A. Williams Kemmis ganó 3-1 y se ubicó entre los cuatro mejores del torneo.
El deportista de Club A. Almafuerte (Las Rosas) tuvo muy buen desempeño en Natal. Clasificó al Mundial de Eslovenia 2026 tras su gran actuación con la delegación argentina de karate.
Ya se conocen los cuatro equipos que lucharán por el título. El Kemmis y Almafuerte se quedaron afuera en cuartos de final. Repasa los resultados, goles y los próximos cruces.
En el marco de la 2.° Copa Leo Ponzio, organizada por el Club Williams Kemmis de Las Rosas, se llevó adelante la presentación de estas impecables instalaciones de la institución.
Autoridades municipales acompañaron la apertura de las nuevas instalaciones. Una obra que impulsa el crecimiento de la institución y la comunidad.
Con todos los partidos de Octavos ya jugados disputarán los Cuartos: Almafuerte, W. Kemmis, Sportivo, Sport, Montes de Oca, ADEO, Campaña y Carcaraná.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Este 1 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Dr. Ignacio Vacca.
La billarista de Las Rosas será protagonista en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte, representando al deporte local a nivel nacional.