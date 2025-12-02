La rosense Luisina Ponzio nominada para los Premios Olimpia

La billarista de Las Rosas será protagonista en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte, representando al deporte local a nivel nacional.

Deportes02 de diciembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Gemini_Generated_Image_fdor13fdor13fdor

Orgullo para Las Rosas

La destacada billarista de Las Rosas, Luisina Ponzio, ha sido reconocida para formar parte de la prestigiosa 72° edición de los Premios Olimpia. Este evento galardona a los mejores atletas del país, resaltando el crecimiento y compromiso de Luisina en el billar argentino.

olimpia

Una noche de gala en La Boca

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, bajo la producción de Torneos. La Federación Argentina de Billar felicitó a los deportistas ternados en las 43 disciplinas, destacando que su trabajo enaltece a toda la comunidad deportiva nacional.

billar 1Luisina Ponzio, campeona internacional en Uruguay
subtítulo (940 x 580 px)Luisina Ponzio, de las Rosas al Mundial de Billar 5 Quillas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias