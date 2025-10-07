Luisina Ponzio, de las Rosas al Mundial de Billar 5 Quillas

La ciudad de Las Rosas tendrá una representante en el Campeonato Mundial de 5 Quillas que se celebrará en Madrid, España, del 20 al 23 de noviembre. La billarista Luisina Ponzio fue confirmada por la Federación Argentina de Billar (FAB) para competir en el Mundial Femenino Individual.

Ponzio, una referente del billar y con varios títulos panamericanos, llevará la Bandera Argentina al máximo nivel internacional en la capital española.

La delegación argentina

Además de la participación individual de Ponzio, Argentina dirá presente en el Mundial por Equipos de 5 Quillas. El equipo nacional estará compuesto por los jugadores Marcelo Della Gaspera, José Oliva, Marcelo Bonvillani y Lautaro Menghi. La FAB expresó su orgullo y felicitó a los clasificados que competirán en ambos torneos.

Este certamen en Madrid reúne a la élite mundial del deporte, y la delegación argentina buscará dejar su huella en la competencia.