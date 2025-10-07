Luisina Ponzio, de las Rosas al Mundial de Billar 5 Quillas

La destacada billarista rosense será la única representante argentina en la Categoría Femenina Individual en el certamen que se disputa en Madrid, del 20 al 23 de noviembre.

Deportes07 de octubre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
subtítulo (940 x 580 px)

La ciudad de Las Rosas tendrá una representante en el Campeonato Mundial de 5 Quillas que se celebrará en Madrid, España, del 20 al 23 de noviembre. La billarista Luisina Ponzio fue confirmada por la Federación Argentina de Billar (FAB) para competir en el Mundial Femenino Individual.

Ponzio, una referente del billar y con varios títulos panamericanos, llevará la Bandera Argentina al máximo nivel internacional en la capital española. 

La delegación argentina 

Además de la participación individual de Ponzio, Argentina dirá presente en el Mundial por Equipos de 5 Quillas. El equipo nacional estará compuesto por los jugadores Marcelo Della Gaspera, José Oliva, Marcelo Bonvillani y Lautaro Menghi. La FAB expresó su orgullo y felicitó a los clasificados que competirán en ambos torneos.

Este certamen en Madrid reúne a la élite mundial del deporte, y la delegación argentina buscará dejar su huella en la competencia.

billar 1Luisina Ponzio, campeona internacional en Uruguay

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-09-26 at 22.03.29

Triunfo del Kemmis y de Almafuerte, importante empate de Belgrano

Las Rosas Digital
Deportes30 de septiembre de 2025

Se completaron los partidos correspondientes a la fecha 6 en las Zonas 1 y 3, y se jugó la fecha 7 adelantada de la Zona 2, cuyo último encuentro se define hoy en Las Parejas. A continuación, te presentamos el resumen y toda la estadística de la Liga Cañadense de Fútbol.

Lo más visto
Boletín de noticias