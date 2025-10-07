Luisina Ponzio, de las Rosas al Mundial de Billar 5 Quillas

Liga Cañadense es semifinalista de la Copa País
La destacada billarista rosense será la única representante argentina en la Categoría Femenina Individual en el certamen que se disputa en Madrid, del 20 al 23 de noviembre.
La ciudad de Las Rosas tendrá una representante en el Campeonato Mundial de 5 Quillas que se celebrará en Madrid, España, del 20 al 23 de noviembre. La billarista Luisina Ponzio fue confirmada por la Federación Argentina de Billar (FAB) para competir en el Mundial Femenino Individual.
Ponzio, una referente del billar y con varios títulos panamericanos, llevará la Bandera Argentina al máximo nivel internacional en la capital española.
Además de la participación individual de Ponzio, Argentina dirá presente en el Mundial por Equipos de 5 Quillas. El equipo nacional estará compuesto por los jugadores Marcelo Della Gaspera, José Oliva, Marcelo Bonvillani y Lautaro Menghi. La FAB expresó su orgullo y felicitó a los clasificados que competirán en ambos torneos.
Este certamen en Madrid reúne a la élite mundial del deporte, y la delegación argentina buscará dejar su huella en la competencia.
El piloto de Las Rosas triunfó en el Autódromo Rafaela en una fecha doble, subiendo a la tercera posición del campeonato. La competencia define la fase de la temporada.
Se completaron los partidos correspondientes a la fecha 6 en las Zonas 1 y 3, y se jugó la fecha 7 adelantada de la Zona 2, cuyo último encuentro se define hoy en Las Parejas. A continuación, te presentamos el resumen y toda la estadística de la Liga Cañadense de Fútbol.
La Liga Cañadense se impuso por 3-1 a la Liga de Eldorado (Misiones) en el partido de ida de cuartos de final de la Copa País, disputado el sábado 27 de septiembre en el estadio de ADEO, en Cañada de Gómez.
El evento reunió a jóvenes de Las Rosas y Armstrong en una jornada que promovió la integración, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo a través del tenis adaptado. Se anunció un viaje a Rosario para el grupo de deportes adaptados.
La Liga Cañadense de Fútbol completó la 5ta. fecha del Torneo Clausura en sus tres zonas, dejando partidos muy parejos y movimientos en la tabla de posiciones.
El torneo reunió a 30 equipos de la región y se desarrolló en Club A. Almafuerte. Un fin de semana con 88 partidos de alto nivel.
Se trata de la reconocida domadora Noelia Ponce, oriunda de San Jorge, y quien fuera la primera campeona en el festival de Doma y Folklore en categoría Mujeres.
