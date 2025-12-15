Simón Agatti se impuso en Rosario: el rosense liquidó el pleito en el sexto round

Carcarañá goleó a Sport y es el nuevo Campeón de Liga Cañadense de Futbol
"Cremería" se impuso 3 a 0 en la 2a. final del Clausura de la Liga Cañadense. Ante una multitud logró su título n° 16 con un global de 3 a 1.
En Rosario y en el Club Banco Nación, Simón “El Salvaje” Agatti -de Las Rosas- venció por nocaut técnico en el 6º round a Jonathan “Joni” Gatto -Río Cuarto- en el evento Coliseo de Campeones.Deportes15 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
En una noche vibrante en el Club Atlético Banco de la Nación Argentina de Rosario, el púgil de Las Rosas, Simón "El Salvaje" Agatti, logró una victoria contundente este viernes 12 de diciembre. En el marco del evento "Coliseo de Campeones", Agatti derrotó por Nocaut Técnico (KOT) en el 6to round al riocuartense Jonathan "Joni" Gatto, tras un combate que tuvo de todo: dominio, dramatismo y una definición electrizante.
Desde el primer campanazo, Agatti salió decidido a imponer condiciones, plantándose en el centro del ring y confiando en su pegada. Aunque Gatto mostró ser un rival "guapo" y resistente, respondiendo con derechas largas, la potencia del rosense se hizo sentir desde el inicio.
Dominio sostenido: Agatti controló la distancia y conectó las manos más claras, especialmente trabajando a la zona blanda y con la izquierda cruzada, aunque Gatto demostró una gran capacidad de asimilación, manteniéndose en pelea y lanzando réplicas peligrosas,
El descuento del 5to: El combate tuvo un momento de tensión en el quinto asalto. A pesar de que Agatti dominaba las tarjetas (10-9 en ese round según la transmisión), se le descontó un punto por infracción, lo que ajustó los números y obligó al "Salvaje" a no especular en el tramo final,
La definición: El desenlace llegó en el sexto y último capítulo. Agatti, sabiendo que no podía dejar dudas, salió a buscar el cierre. Tras un intercambio donde incluso voló el protector bucal del de Las Rosas encontró una derecha fulminante que desbordó la defensa de Gatto. Con el cordobés contra las cuerdas y sin respuesta ante el castigo, el árbitro decretó el "no va más", sentenciando la victoria para el rincón santafesino.
Agatti cierra así una presentación sólida, demostrando carácter para sobreponerse a los momentos ásperos de la pelea y definiendo con autoridad cuando el combate se moría. Una victoria clave para que el rosense continúe su camino ascendente en la categoría.
Periodista: Juan Manuel López (Renacer Regional Multimedios)
Seis talentos de la región fueron convocados por Cincinnati para disputar el prestigioso torneo del 15 al 19 de diciembre. Sus clubes celebraron el logro y destacaron el esfuerzo y la proyección de cada jugador.
Matilde Favali, Emilia Serra y Henry Double lograron las marcas mínimas tras dos años de preparación. Intensificaron su entrenamiento para el circuito de clubes y la próxima temporada.
La billarista de Las Rosas será protagonista en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte, representando al deporte local a nivel nacional.
Ambos equipos superaron las semifinales con autoridad y definirán el título. Cremería ganó por la mínima y Sport se impuso en Correa. Se viene una gran final.
El equipo de futbol femenino de C. A. Williams Kemmis ganó 3-1 y se ubicó entre los cuatro mejores del torneo.
El deportista de Club A. Almafuerte (Las Rosas) tuvo muy buen desempeño en Natal. Clasificó al Mundial de Eslovenia 2026 tras su gran actuación con la delegación argentina de karate.
La PDI lo detuvo en la autopista Rosario-Córdoba cuando intentaba huir en un remís hacia la provincia de Córdoba
La concejal del bloque Hacemos solicitó al Ejecutivo municipal una reunión urgente por la ola de robos. Buscan una ciudad "sin miedo y sin rejas".
Hubo procedimientos en todas las estaciones de servicio y arrestaron al titular de "Los Pumas". Interviene Asuntos Internos.