Simón Agatti se impuso en Rosario: el rosense liquidó el pleito en el sexto round

En una noche vibrante en el Club Atlético Banco de la Nación Argentina de Rosario, el púgil de Las Rosas, Simón "El Salvaje" Agatti, logró una victoria contundente este viernes 12 de diciembre. En el marco del evento "Coliseo de Campeones", Agatti derrotó por Nocaut Técnico (KOT) en el 6to round al riocuartense Jonathan "Joni" Gatto, tras un combate que tuvo de todo: dominio, dramatismo y una definición electrizante.

Crónica del combate

Desde el primer campanazo, Agatti salió decidido a imponer condiciones, plantándose en el centro del ring y confiando en su pegada. Aunque Gatto mostró ser un rival "guapo" y resistente, respondiendo con derechas largas, la potencia del rosense se hizo sentir desde el inicio.

El combate creció en intensidad con el correr de los asaltos

Dominio sostenido: Agatti controló la distancia y conectó las manos más claras, especialmente trabajando a la zona blanda y con la izquierda cruzada, aunque Gatto demostró una gran capacidad de asimilación, manteniéndose en pelea y lanzando réplicas peligrosas,

El descuento del 5to: El combate tuvo un momento de tensión en el quinto asalto. A pesar de que Agatti dominaba las tarjetas (10-9 en ese round según la transmisión), se le descontó un punto por infracción, lo que ajustó los números y obligó al "Salvaje" a no especular en el tramo final,

La definición: El desenlace llegó en el sexto y último capítulo. Agatti, sabiendo que no podía dejar dudas, salió a buscar el cierre. Tras un intercambio donde incluso voló el protector bucal del de Las Rosas encontró una derecha fulminante que desbordó la defensa de Gatto. Con el cordobés contra las cuerdas y sin respuesta ante el castigo, el árbitro decretó el "no va más", sentenciando la victoria para el rincón santafesino.

El festejo

Agatti cierra así una presentación sólida, demostrando carácter para sobreponerse a los momentos ásperos de la pelea y definiendo con autoridad cuando el combate se moría. Una victoria clave para que el rosense continúe su camino ascendente en la categoría.

Periodista: Juan Manuel López (Renacer Regional Multimedios)