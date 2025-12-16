Imputaron a un hombre por sustraer caudales públicos, y justificar el desvío de esos fondos en razón de su cargo

Dictan prisión preventiva para un acusado de múltiples delitos en Armstrong
El juez Lanfranco Pari avaló el pedido del fiscal en Cañada de Gómez. A F.A. se le imputan violación de domicilio, hurto y robo de una moto.
El juez Lanfranco Pari dictó 6 meses de prisión preventiva por peculado. Se lo acusa de desviar $2,7 millones simulando cargas de combustible con tarjetas del Estado.Judiciales16 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
En una audiencia imputativa celebrada este martes en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, se dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de seis meses para P.M., de 39 años, quien se desempeñaba como Jefe de la Sección N.º 3 "Las Rosas" de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas". La medida fue dispuesta por el Juez de primera instancia, Dr. Lanfranco Pari, tras la solicitud del Fiscal Dr. Franco Miatello, quien investiga una defraudación millonaria al Estado provincial mediante el robo de combustible.
Según lo expuesto por la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2025. El imputado, valiéndose de su cargo y teniendo bajo su responsabilidad la administración de los recursos de la seccional, utilizó de manera ilegítima las tarjetas de débito "Visa Flota". Estas herramientas, provistas por el Estado Provincial, tienen como fin exclusivo la carga de combustible para los móviles oficiales y deben permanecer en los vehículos, según la normativa vigente.
La investigación reveló que el funcionario policial realizó múltiples cargas de combustible que nunca ingresaron a los patrulleros ni se utilizaron para el servicio de seguridad. De esta forma, simuló transacciones para sustraer caudales públicos, generando una "efectiva separación del bien de la esfera de tenencia de la Administración".
El Fiscal Miatello detalló que el accionar de P.M. provocó un daño económico a la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe estimado en $2.790.000 pesos. La acusación sostiene que el imputado abusó de la confianza depositada en él por su función, logrando que el Estado autorizara pagos por consumos que no correspondían a prestaciones reales.
Para encubrir el desvío de fondos, el exjefe policial habría falsificado documentos oficiales. Se le atribuye haber insertado declaraciones falsas en las actas de rendición y fiscalización de combustible correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025. En dichos documentos, consignó datos erróneos sobre el kilometraje de los móviles de la Sección para justificar el consumo inexistente y ocultar la sustracción del dinero.
Tras escuchar a las partes, el Juez Lanfranco Pari formalizó la audiencia y avaló la calificación legal presentada por la Fiscalía: peculado de caudales públicos en concurso real con defraudación agravada e falsedad ideológica en grado consumado, en calidad de autor.
El magistrado ordenó la prisión preventiva efectiva por un plazo de seis meses. Una vez vencido este período, la Fiscalía tendrá la facultad de solicitar una prórroga si la investigación o los riesgos procesales así lo requieren.
Este 1 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Dr. Ignacio Vacca.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
El Juez Campos dictó 70 días de prisión preventiva para J. Q. por varios delitos en Bouquet (Dpto. Belgrano). La medida se dictó ayer, 5 de noviembre de 2025, en Tribunales de Cañada de Gómez.
Un hombre fue condenado por manipular imágenes sexuales con inteligencia artificial (deepfake) de unas 80 mujeres, sentando un precedente legal ante el vacío en la ley.
La persona falleció como consecuencia del ilícito cometido. La condena a 17 años también se impuso por otro hecho contra la propiedad en el que la víctima resultó gravemente herida.
Condenaron a C. O. a 4 años de prisión por comercializar estupefacientes, siendo que se le secuestró una cantidad de marihuana y cocaína en la vivienda de Lamadrid al 700 de Las Rosas.
Mercado de Granos. por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Para ayudar a mirar con más agudeza las oportunidades de precio, y no quedarnos en miradas sesgadas por la historia reciente.
Por Mónica Ortolani - La falta de planificación en la sucesión agropecuaria pone en riesgo la continuidad del negocio y la armonía familiar. La clave es conversar hoy. Profesionalización de la gestión y roles claros evitan conflictos.
"Cremería" se impuso 3 a 0 en la 2a. final del Clausura de la Liga Cañadense. Ante una multitud logró su título n° 16 con un global de 3 a 1.
Hubo procedimientos en todas las estaciones de servicio y arrestaron al titular de "Los Pumas". Interviene Asuntos Internos.