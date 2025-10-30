Diecisiete años de prisión a ladrón por robo y muerte de adulto mayor en El Trébol

Un hombre de 31 años identificado como Javier Daniel Silva fue condenado a 17 años de prisión por haberle robado a un adulto mayor que murió a causa del ilícito en El Trébol (departamento San Martín). La pena también se le impuso por haber cometido otro delito contra la propiedad en el que la víctima resultó gravemente herida. Los hechos fueron cometidos en enero de 2023.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de San Jorge. El fiscal Carlos Zoppegni estuvo a cargo de la investigación y es quien representó al MPA en la audiencia en la que se llevó adelante el juicio.

Zoppegni destacó que “tanto los familiares de la persona que falleció como la víctima que sobrevivió expresaron su conformidad con lo dispuesto y valoraron el trabajo de la Fiscalía”.

En la mañana

El funcionario del MPA señaló que “con el fin de robar, el viernes 6 de enero de 2023 alrededor de las 9:00 de la mañana, el condenado ingresó a una vivienda trebolense en la que residía Héctor Blas Arena, de 78 años”. “Al encontrarse con la víctima, el imputado la golpeó en diferentes partes del cuerpo, lo cual causó su muerte dos días después”, planteó Zoppegni.

Asimismo, precisó que “Silva se apoderó ilegítimamente de un reloj de oro; un teléfono celular; un bolso; una billetera; documentación personal, tarjetas bancarias y billetes de moneda argentina fuera de circulación legal; una cuchilla de cazador y un revólver antiguo”.

Un día antes

El fiscal refirió que “al hombre de 31 años además se le impuso la pena por un ilícito cometido en otro domicilio de El Trébol un día antes del robo en la casa de Arena”. Zoppegni relató que “en los primeros minutos del jueves 5 de enero de 2023, Silva y otra persona que aún no pudo ser identificada entraron a un inmueble, agredieron físicamente a un hombre que vive allí y le sustrajeron un teléfono celular”. Al respecto, indicó que “la víctima sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida”.

Responsabilidad penal

Silva reconoció su responsabilidad penal como autor de robo agravado (por resultar el homicidio de la víctima) у coautor de robo calificado (por haberle causado lesiones graves a la víctima). Además, junto con sus abogados defensores, el condenado aceptó la calificación penal de los ilícitos, la pena a 17 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Fuente:

Oficina de Prensa y Difusión

Fiscalía General - Ministerio Público de la Acusación