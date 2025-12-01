Inició el juicio a un hombre por amenazas, violación de domicilio y abuso en Las Rosas

Este 1 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Dr. Ignacio Vacca.

Judiciales01 de diciembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Tribunales CdeGomez 2025

El Fiscal Santiago Tosco le atribuye a Claudio E., los delitos de amenazas simples en concurso real con violación de domicilio, consumados y en carácter de autor, amenazas calificadas en concurso real con violación de domicilio en calidad de autor, violación de domicilio en calidad de autor y abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor. Solicitando la pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva. 

La Fiscalía le atribuye los siguientes hechos:

-11 de diciembre de 2022 (22:40 hs aprox.): Amenaza a su ex pareja a la salida de un local de eventos en Las Rosas y posterior ingreso no autorizado al domicilio de la misma, permaneciendo allí unos instantes.

-17 de enero de 2023 (02:30 hs): Amenaza de muerte a una ex pareja en la ciudad de Las Rosas exhibiendo una cuchilla de 22 cm; posteriormente (04:00 hs aprox.) , ingreso no autorizado al domicilio, caminando por el techo y escondiéndose en el patio.

-5 de febrero de 2023 (10:00 hs aprox.): Ingreso a la vivienda de su ex pareja, permaneciendo en el lugar unos instantes.

-1 de septiembre de 2023 (17:30 hs aprox.): Abuso sexual de una víctima de 72 años en el interior de un domicilio de la ciudad de Las Rosas.


Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias