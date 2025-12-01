Inició el juicio a un hombre por amenazas, violación de domicilio y abuso en Las Rosas

El Fiscal Santiago Tosco le atribuye a Claudio E., los delitos de amenazas simples en concurso real con violación de domicilio, consumados y en carácter de autor, amenazas calificadas en concurso real con violación de domicilio en calidad de autor, violación de domicilio en calidad de autor y abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor. Solicitando la pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva.

La Fiscalía le atribuye los siguientes hechos:

-11 de diciembre de 2022 (22:40 hs aprox.): Amenaza a su ex pareja a la salida de un local de eventos en Las Rosas y posterior ingreso no autorizado al domicilio de la misma, permaneciendo allí unos instantes.



-17 de enero de 2023 (02:30 hs): Amenaza de muerte a una ex pareja en la ciudad de Las Rosas exhibiendo una cuchilla de 22 cm; posteriormente (04:00 hs aprox.) , ingreso no autorizado al domicilio, caminando por el techo y escondiéndose en el patio.



-5 de febrero de 2023 (10:00 hs aprox.): Ingreso a la vivienda de su ex pareja, permaneciendo en el lugar unos instantes.



-1 de septiembre de 2023 (17:30 hs aprox.): Abuso sexual de una víctima de 72 años en el interior de un domicilio de la ciudad de Las Rosas.





