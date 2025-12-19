Condenan a mujer por tenencia de drogas en Las Parejas

El juez de primera instancia Álvaro Campos condenó este jueves a Marcela Blaser a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes. El fallo se dictó en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez tras la homologación de un procedimiento abreviado presentado por la fiscalía y aceptado por la defensa técnica.

El operativo en Las Parejas



El hecho atribuido por el fiscal Franco Miatello ocurrió el 18 de abril de 2025 en un domicilio ubicado en calle 9 al 1000 de la ciudad de Las Parejas. Durante un allanamiento ordenado en la vivienda, personal de la Policía de Investigaciones del Distrito Las Rosas detectó la presencia de sustancias ilegales tanto en el inmueble como entre las pertenencias de la acusada.

Sustancias secuestradas y peritajes

Según el informe oficial, se secuestraron 29 envoltorios de nylon con 17,47 gramos de cocaína que la mujer ocultaba entre sus prendas al momento de la requisa. Asimismo, en el patio de la propiedad se localizaron dos plantas de marihuana con un peso total de 625,852 gramos. La naturaleza de los estupefacientes fue corroborada mediante las pruebas de identificación preliminar con los reactivos "Scott" y "Fast Blue". Además de la pena, la condenada deberá cumplir reglas de conducta obligatorias.