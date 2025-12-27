Condenan a dos mujeres por narcotráfico en Las Rosas

El viernes 26 de diciembre de 2025, el Juez de Primera Instancia Álvaro Campos resolvió homologar un procedimiento abreviado que culminó en la condena de dos mujeres por el delito de comercio de estupefacientes. La sentencia, acordada entre la Fiscalía y la Defensa, establece penas de ejecución efectiva para ambas involucradas en la ciudad de Las Rosas.

Detalles de la condena a I.B.

Recibió una pena de 4 años de prisión efectiva, la cual cumplirá bajo la modalidad domiciliaria. Según la investigación, se le atribuye haber comercializado sustancias desde septiembre de 2024. Durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones de Las Rosas en su domicilio de calle Buenos Aires al 500, el pasado 13 de diciembre de 2024, se secuestraron seis envoltorios de nylon que contenían 4,70 gramos de cocaína. La sustancia fue identificada mediante el reactivo "SCOTT".

El operativo contra I.F.

También fue condenada a 4 años de prisión efectiva domiciliaria. Los hechos imputados refieren a la comercialización de drogas desde septiembre de 2024 hasta su detención en diciembre del mismo año.

En el operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones de Rosario en su vivienda, ubicada en calle Avellaneda entre General Roca y Constitución, los efectivos hallaron 45 envoltorios con un total de 127 gramos de cocaína ocultos en diversos sectores de la propiedad. Al igual que en el caso anterior, las pruebas de campo confirmaron la naturaleza de la sustancia.