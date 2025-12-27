Presentaron la nueva Unidad Fiscal contra el Microtráfico en Santa Fe

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, encabezó este viernes 26 de diciembre la presentación oficial de la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico. El organismo, que tendrá incumbencia en todo el ámbito provincial, surge con el objetivo primordial de investigar la cadena minorista de comercialización de estupefacientes y reducir los índices de violencia asociados a esta actividad delictiva. El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Un enfoque estratégico contra la violencia

La nueva unidad está integrada por un equipo de once fiscales, un jefe y un vicejefe, quienes trabajarán de manera selectiva y estratégica. Durante el evento, Vranicich destacó que la implementación de esta área ha sido un proceso gradual que comenzó con la vigencia de la ley de microtráfico. "La implementación comenzó con la conformación de un equipo de trabajo y guías de actuación específicas. Luego se incorporaron fiscales y los recursos humanos necesarios", explicó la fiscal general, instando a los integrantes a "dar respuesta a las víctimas de los delitos violentos generados por el microtráfico".

Resultados y coordinación institucional

El jefe de la nueva unidad, Franco Carbone, brindó detalles sobre el impacto que ya ha tenido el trabajo previo a esta inauguración formal. Según indicó, bajo el marco de la Ley 14.239 se han logrado 99 derribos de puntos de venta y 350 condenas. "Nuestro objetivo es perseguir a los vendedores de drogas asociados a las violencias. Buscamos estandarizar procedimientos de trabajo en toda la provincia, coordinadamente con las fiscalías regionales", aseguró Carbone.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro subrayó la importancia de la articulación entre los diferentes poderes del Estado para enfrentar el problema. "No es solamente brindar recursos, sino también la coordinación interinstitucional. La violencia, cuando hay determinación, retrocede", afirmó el mandatario provincial durante el tradicional corte de cinta en la ciudad de Rosario.

Autoridades presentes

Al finalizar la ceremonia, los funcionarios recorrieron las nuevas instalaciones. El evento contó con una amplia representación institucional, incluyendo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los ministros de la Corte, Daniel Erbetta y Jorge Baclini; y el subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini, junto a miembros de las fuerzas de seguridad provinciales y federales.