Presentaron la nueva Unidad Fiscal contra el Microtráfico en Santa Fe

Condenan a dos mujeres por narcotráfico en Las Rosas
El juez Álvaro Campos dictó cuatro años de prisión domiciliaria para las imputadas por comercialización de estupefacientes en nuestra ciudad.
La fiscal general María Cecilia Vranicich y el gobernador Maximiliano Pullaro presentaron el organismo que operará en todo el territorio provincial.

Judiciales
27 de diciembre de 2025
La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, encabezó este viernes 26 de diciembre la presentación oficial de la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico. El organismo, que tendrá incumbencia en todo el ámbito provincial, surge con el objetivo primordial de investigar la cadena minorista de comercialización de estupefacientes y reducir los índices de violencia asociados a esta actividad delictiva. El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
La nueva unidad está integrada por un equipo de once fiscales, un jefe y un vicejefe, quienes trabajarán de manera selectiva y estratégica. Durante el evento, Vranicich destacó que la implementación de esta área ha sido un proceso gradual que comenzó con la vigencia de la ley de microtráfico. "La implementación comenzó con la conformación de un equipo de trabajo y guías de actuación específicas. Luego se incorporaron fiscales y los recursos humanos necesarios", explicó la fiscal general, instando a los integrantes a "dar respuesta a las víctimas de los delitos violentos generados por el microtráfico".
El jefe de la nueva unidad, Franco Carbone, brindó detalles sobre el impacto que ya ha tenido el trabajo previo a esta inauguración formal. Según indicó, bajo el marco de la Ley 14.239 se han logrado 99 derribos de puntos de venta y 350 condenas. "Nuestro objetivo es perseguir a los vendedores de drogas asociados a las violencias. Buscamos estandarizar procedimientos de trabajo en toda la provincia, coordinadamente con las fiscalías regionales", aseguró Carbone.
Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro subrayó la importancia de la articulación entre los diferentes poderes del Estado para enfrentar el problema. "No es solamente brindar recursos, sino también la coordinación interinstitucional. La violencia, cuando hay determinación, retrocede", afirmó el mandatario provincial durante el tradicional corte de cinta en la ciudad de Rosario.
Al finalizar la ceremonia, los funcionarios recorrieron las nuevas instalaciones. El evento contó con una amplia representación institucional, incluyendo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los ministros de la Corte, Daniel Erbetta y Jorge Baclini; y el subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini, junto a miembros de las fuerzas de seguridad provinciales y federales.
Recibió tres años de prisión condicional tras el hallazgo de cocaína y marihuana en su vivienda durante un operativo policial.
El juez Lanfranco Pari dictó 6 meses de prisión preventiva por peculado. Se lo acusa de desviar $2,7 millones simulando cargas de combustible con tarjetas del Estado.
El juez Lanfranco Pari avaló el pedido del fiscal en Cañada de Gómez. A F.A. se le imputan violación de domicilio, hurto y robo de una moto.
Este 1 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Dr. Ignacio Vacca.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
El Juez Campos dictó 70 días de prisión preventiva para J. Q. por varios delitos en Bouquet (Dpto. Belgrano). La medida se dictó ayer, 5 de noviembre de 2025, en Tribunales de Cañada de Gómez.
Con una inversión de 150 millones de dólares, el gobierno provincial presenta las mejoras ediliciasy de la pista. Habrá sorteos de vuelos más espectáculos musicales
Personal de la U.R. III interceptó a una mujer de Las Rosas que circulaba en un rodado con pedido de secuestro activo y portaba un arma blanca.
Dos personas de San Genaro resultaron con lesiones tras el accidente ocurrido al mediodía cerca de La California. Fueron trasladadas al hospital local.